Генерал Віктор Ніколюк залишає посаду командувача УВ “Схід”: що відомо

Віктор Ніколюк. Фото: Укрінформ

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Генерал-майор Віктор Ніколюк повідомив про своє звільнення з посади командувача угруповання військ “Схід”, у зоні відповідальності якого перебували Слов’янський, Краматорський, Костянтинівський, Очеретинський та Покровський напрямки фронту.

Про це офіцер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вдячний всім командирам корпусів та бригад, особовому складу підрозділів, із ким цей час пліч-о-пліч ми стояли на захисті свободи та незалежності нашої держави, за самовідданість, сміливість та козацький бойовий дух. Бажаю не знижувати темпу та продовжувати нашу визвольну боротьбу. Схиляю голову в памʼять про тих, хто тепер навіки в строю… Попереду — новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене вище військове керівництво”, — йдеться у розміщеному генералом дописі.

Віктор Нікітюк зазначив, що очолював угруповання військ “Схід” від квітня 2026 року, а також підбив підсумки роботи Сил оборони за цей час.

“Завдяки злагодженій роботі із командирами корпусів та бригад, що були задіяні в операційній зоні, вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Наші воїни успішно відбивали активні дії ворога, які він намагався здійснювати як із застосуванням техніки, так і в пішому порядку.

Спільними зусиллями ми не дали противнику оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили були заблоковані. На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника. З упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії”, — зазначив Віктор Нікітюк.

Офіцер не розкрив причини, з яких залишає свою посаду. Втім, за інформацією від джерел видання “Громадське” у Силах оборони, це сталося через ліквідацію УВ “Схід”, адже натомість в Україні створили нові угруповання — “Центр” та “Азов” на чолі з Андрієм Білецьким і Денисом Прокопенком. Тепер за оборону східного напрямку відповідатимуть вони.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.