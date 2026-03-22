Військові навчання. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ переносить підготовку військових на територію України. Серед причин — логістичні питання та брак потрібного військового досвіду в західних інструкторів.

Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, пише “Мілітарний”.

За його словами, підготовку військовослужбовців планують перенести виключно на територію України. Однією з причин такого рішення став брак сучасного бойового досвіду в інструкторів західних країн.

“Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій”, — сказав Євген Межевікін.

Він уточнив, що від деяких закордонних програм підготовки відмовилися, адже партнери “або не можуть змінити своє законодавство, або не розуміють певних процесів”.

Водночас Межевікін наголосив, що в підготовці військових за кордоном беруть участь й українські інструктори. Їх змінюють на ротаційній основі й відбираються серед тих, хто має “найбільший і найактуальніший досвід”.

Окрім цього, навчання в Україні, каже представник Генштабу, полегшує логістику військ та загальний час на підготовку особового складу:

“Ми можемо більш швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці на фронті й не втрачати час на переміщення особового складу підрозділів з країни в країну”.

Нагадаємо, російська армія нарощує сили на сході України та може активізувати наступальні дії на Донеччині. Однією з цілей окупантів може бути захоплення Костянтинівки до травневих свят.