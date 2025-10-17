Співробітники СБУ поряд із фігурантом справи. Фото: Донецька обласна прокуратура

42-річному чоловіку, який переїхав із тимчасово окупованої Макіївки до Костянтинівки, оголосили про підозру за виправдовування російської агресії. Слідство стверджує, що він підтримував російських військових за допомогою репостів у “Однокласниках” й поширював наративи країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, а також у Донецькій обласній прокуратурі.

На своїй сторінці у забороненій у 2017 році соціальній мережі чоловік поширював дописи з подяками російським військовим за війну проти України, прославляючи їхні “самовідданість” та “героїзм”, йдеться у публікаціях від СБУ та Донецької обласної прокуратури.

СБУ ініціювала лінгвістичні експертизи дописів зі сторінки фігуранта справи. Експерти підтвердили, що чоловік вів “інформаційно-підривну діяльність на користь Росії”.

Окремі дописи, які помітили слідчі, заперечували факт російської збройної агресії та називали напад Росії на Україну “відповіддю на злочини української влади проти населення Донбасу”.

Фігуранту справи вже повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (чч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ), а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 ККУ). Якщо суд підтвердить його провину, чоловіку загрожують до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

