Голова ДонОВА назвав фейком відео, у якому медикиня нібито скаржиться на переповнені військовими палати Дружківської лікарні

Голова ДонОВА назвав фейком відео, де медикиня нібито скаржиться на переповнені військовими палати Дружківської лікарні. Скриншот відео Вільного Радіо із російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

10 грудня у російських соцмережах поширили відео з нібито медикинею Дружківської лікарні, яка просила забрати з медзакладу українських захисників, бо, на її думку, через них медики не можуть надавати допомогу цивільним. Голова Донеччини спростував ці твердження та наголосив, що жінка з відео не працює в лікарні.

Про фейк повідомив очільник ДонОВА Вадим Філашкін.

“Прошу вас, заради Бога, заберіть своїх загиблих та поранених бійців. Лікарня перетворилась на суцільне пекло. Усі палати переповнені пораненими військовими — це нестерпно. Цей заклад створили, щоб рятувати звичайних, невинних, мирних жителів Костянтинівки та Дружківки — літніх людей, жінок і дітей. Але зараз він повністю заповнений солдатами. Ми на межі відчаю. Ми не здатні надавати навіть базову допомогу звичайним людям. Ми у відчаї — допоможіть, поки не пізно”, — говорить жінка на відео.

На відео відреагував голова ДонОВА та запевнив, що це фейк російської пропаганди.

“Одним коротким емоційним посланням нібито працівниці лікарні росіяни намагаються поширити одразу дві маніпуляції: переконати, що через військових цивільні не можуть отримати медичні послуги, і що втрат у наших оборонців так багато, що вони начебто заповнили прифронтову лікарню”, — пише Вадим Філашкін.

За його словами, жінка з відео не працює в жодній лікарні Дружківки чи підконтрольної частини Донеччини.

“Це спроба впливати на наш моральний стан, сіяти розбрат і зневіру. Тому закликаю всіх критично ставитися до будь-якої інформації, уникати анонімних джерел і покладатися лише на офіційні”, — додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, у Дружківську лікарню звертаються цивільні із сусідніх населених пунктів. Так було 8 листопада, коли через черговий російський обстріл зі ствольної артилерії у Костянтинівці загинула одна цивільна людина та ще одна дістала поранень. Остання звернулася за допомогою до лікарні у Дружківці.