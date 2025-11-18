Поліцейський поряд із пораненою. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Через черговий російський обстріл зі ствольної артилерії у Костянтинівці загинула одна цивільна людина, поранень зазнала ще одна. Через влучання у прифронтовому місті фіксують нові руйнування.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Костянтинівка зазнала обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупантів. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, поранення якої виявилися несумісними з життям. Ще одна цивільна особа отримала поранення та самостійно звернулася за медичною допомогою до лікарні міста Дружківки”, — пише начальник міської ВА Сергій Горбунов.

Додатково він зазначив, що у Костянтинівці фіксують руйнування одного торгівельного павільйону. Посадовець закликав містян до евакуації. Звернутися за консультаціями стосовно виїзду можна за номером:

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, це вже другий за 18 листопада обстріл Костянтинівки, який призвів до загибелі або поранення місцевих. Раніше цієї доби у місті зазнав поранень чоловік, він самостійно звернувся до лікарні в Краматорську.