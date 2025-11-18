Костянтинівка у листопаді 2025 року. Ілюстративне фото від 93 ОМБр

Російські військові 18 листопада обстріляли прифронтову Костянтинівку зі ствольної артилерії, через розрив снаряда за своїм місцем проживання зазнав поранень один цивільний чоловік.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Поранений самостійно звернувся за медичною допомогою до лікарні у Краматорську, уточнив начальник Костянтинівської міської ВА.

Він також зазначив, що у самому прифронтовому місті після обстрілу, попередньо, руйнувань чи пошкоджень об’єктів інфраструктури немає.

“Військова адміністрація закликає не наражати себе на небезпеку. Евакуація — це крок до збереження життя”, — додав Сергій Горбунов.

За консультаціями з питань евакуації можна звертатися за номером телефону:

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, вдруге за тиждень окупаційна адміністрація тимчасово непідконтрольної частини Донецької області заявила про знеструмлення частини населених пунктів через обстріли. Нову атаку, яка нібито відбулася у ніч на 18 листопада, “влада” псевдореспубліки назвала “безпрецедентною”.