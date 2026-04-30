Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців на передньому краї. Документ встановлює конкретні строки та вимоги до умов служби на позиціях.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з наказом, командири зобов’язані забезпечити перебування бійців на позиціях не довше двох місяців, після чого протягом одного місяця має відбутися їхня заміна. Ротації необхідно планувати заздалегідь з урахуванням бойової обстановки та наявних сил, уточнюють у Генштабі.
Також документ закріплює обов’язкове проходження медичного огляду й надання відпочинку військовослужбовцям після виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством тих, хто перебуває на позиціях.
“Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України… Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї”, — заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Зазначимо, згаданий наказ підписали після розголосу ситуації з бійцями 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. 22 квітня у соціальних мережах поширили фото схудлих військових, які, за словами їхніх рідних, перебувають на позиціях щонайменше вісім місяців без належного забезпечення водою та їжею. У Міноборони тоді запевнили, що командир бригади взяв ситуацію на контроль, а після публічного розголосу постачання дещо покращилося.
Нагадаємо, російські війська передислоковують підрозділи з інших напрямків для підтримки наступу на Покровську ділянці фронту. Вона і надалі є найбільш активною на Донеччині, загарбники регулярно проводять там штурми та не відчувають нестачі особового складу, адже мають регулярне поповнення.