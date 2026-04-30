Українські військові на службі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців на передньому краї. Документ встановлює конкретні строки та вимоги до умов служби на позиціях.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з наказом, командири зобов’язані забезпечити перебування бійців на позиціях не довше двох місяців, після чого протягом одного місяця має відбутися їхня заміна. Ротації необхідно планувати заздалегідь з урахуванням бойової обстановки та наявних сил, уточнюють у Генштабі.

Також документ закріплює обов’язкове проходження медичного огляду й надання відпочинку військовослужбовцям після виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством тих, хто перебуває на позиціях.

“Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України… Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї”, — заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зазначимо, згаданий наказ підписали після розголосу ситуації з бійцями 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. 22 квітня у соціальних мережах поширили фото схудлих військових, які, за словами їхніх рідних, перебувають на позиціях щонайменше вісім місяців без належного забезпечення водою та їжею. У Міноборони тоді запевнили, що командир бригади взяв ситуацію на контроль, а після публічного розголосу постачання дещо покращилося.

Нагадаємо, російські війська передислоковують підрозділи з інших напрямків для підтримки наступу на Покровську ділянці фронту. Вона і надалі є найбільш активною на Донеччині, загарбники регулярно проводять там штурми та не відчувають нестачі особового складу, адже мають регулярне поповнення.