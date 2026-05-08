Голову окупаційного суду, який ухвалює протиправні рішення на користь РФ, засудили до 15 років позбавлення волі

У державній зраді суд визнав винним колишнього українського суддю Новоазовського райсуду. Заочно його засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.
Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Суд довів, що у 2014 році, після захоплення частини Донеччини, суддя залишився у Новоазовську, хоча мав можливість виїхати на підконтрольну Україні територію. У 2017 році, за наказом “голови” квазіреспубліки правник став “судьей докучаевского городского суда ДНР”.
Обіймаючи цю посаду, він не лише здійснював протиправну “судову” діяльність, а й активно з’являвся у медіа, де надавав коментарі та проводив брифінги, виправдовуючи дії окупаційної влади.
У 2023 році, очільник Кремля призначив його “председателем” того ж суду. Чоловік координує роботу “суддівської” установи, розглядає справи за нормами законодавства РФ.
Його визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Виконати вирок українські правоохоронці зможуть у разі затримання засудженого.
