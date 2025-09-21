Будівництво в загарбаному Маріуполі. Фото: з окупаційних джерел

Майже 100 гектарів землі в Маріуполі ватажок так званої “ДНР” передав у власність російським фірмам для будівництва там комерційної нерухомості. Йдеться про реконструкцію двох готелів, будівництво заводів та агромолу. Всі “розпорядження” Пушилін видав в 2024–2025 роках.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися, проаналізуваши сайт ватажка псевдореспубліки.

Майже 60 гектарів під переробку металобрухту

На околицях Маріуполя планують звести завод з переробки металобрухту. Саме під ці потреби Пушилін передав ділянку майже 600 тис. м² у районі вул. Новосибірської та просп. Карпова. Ділянку визначили як “муніципальну власність”.

Проєкт має реалізувати ТОВ “Маріупольський металургійний завод”. За даними російського сайту з перевірки контрагентів Rusprofile, компанію зареєстрували в жовтні 2023 року зі статутним капіталом 10 млн рублів.

У фірми є два власники, які порівну володіють її акціями. Обидва співзасновники — з Брянської області. Один із них, Андрій Прудніков, є ще й генеральним директором компанії. У бізнесі він з 2002 року. Окрім цієї фірми, Прудніков володіє та керує ще трьома підприємствами.

Другий співзасновник, Олександр Шалатонов, у бізнесі з 2024 року. У його власності є ще два ТОВ, зареєстровані в Донецьку та Москві.

24 гектари — під виробництво будматеріалів

Понад 24 гектарів землі (243 222 м²) на проспекті Єдності (окупанти називають його проспектом Першого Травня) в Маріуполі віддали компанії “Альфа-Блок”. За фейковими документами окупаційної влади, ділянка перебувала у “державній власності” псевдореспубліки. Тут оголосили про будівництво заводу з виробництва газосилікатних блоків.

“Альфа-Блок” зареєстрована 13 березня 2018 року в Омську (РФ). Її засновником, директором і одноосібним власником є Олександр Часовитін. Статутний капітал компанії становить лише 10 тис. рублів. Попри це, за підсумками 2024 року вона задекларувала виторг у 28 млн рублів.

Окупанти хочуть виготовляти в Маріуполі електрощити й трансформатори

3 червня 2025 року Пушилін передав в оренду 10 399 м² землі на вул. Шота Руставелі, 72 у Маріуполі. Ділянку визначили як “муніципальну власність”. Тут планують налагодити виробництво трансформаторних підстанцій та електрощитової продукції.

Отримало землю ТОВ “Електрояр Донбас”, зареєстроване 17 листопада 2022 року в Маріуполі. Статутний капітал фірми — понад 36 млн рублів, а виторг у 2024 році становив 18 млн. Керівником є чеченець Таус Асаєв, раніше пов’язаний із компанією, яка виготовляла акумулятори в Грозному. Засновників двоє: Владислав Зінаков із Московської області та Ленар Салімуллін із Татарстану. Компанія має борги та два судові провадження.

Фірма з Москви будуватиме агромол у Приморському районі

ТОВ “Зорка Фуд” отримало в оренду 88 952 м² у Приморському районі Маріуполя на проспекті Миру (окупаційна влада називає його проспектом Леніна), 130А. Тут планують будівництво агромолу — великого оптово-логістичного комплексу для агропродукції.

Компанію зареєстрували в Москві 13 грудня 2021 року. Її статутний капітал — 5 млн рублів. У 2024 році фірма задекларувала виторг у 26 млн рублів. У лютому 2024 року генеральним директором компанії став Анар Азерович Аббасов, який почав бізнесову діяльність у 2023 році. Єдиний власник компанії — Володимир Наумов.

“Чайка” та “Європейська” під російськими фірмами: у Маріуполі забудовують прибережну зону

У червні й липні 2025 року Пушилін передав землю під реконструкцію двох маріупольських готелів — “Чайка” та “Європейська”.

ТОВ “Мир” отримало 16 814 м² на бульварі Приморському, 7 для відновлення готелю “Чайка”. Компанію зареєстрували 5 жовтня 2023 року в Донецьку зі статутним капіталом 10 527 рублів. У 2024 році вона мала лише двох працівників і нульовий виторг. Директорка — Тетяна Величко з Ростовської області, яка також очолює створене у 2025 році ТОВ “Вікторія”. 95% в обох компаніях має Крістіна Кравчук із Самарської області, яка веде бізнес із 2004 року. Ще 5% належить ТОВ “Кананський кар’єр”, що у 2024 році задекларувало виторг у 3,5 млрд рублів.

ТОВ “Мартон” без проведення торгів отримало в оренду 4 723 м² на бульварі Приморському, 9 під реконструкцію готелю “Європейська”. Фірму зареєстрували 25 січня 2024 року в Маріуполі зі 100 тис. рублів статутного капіталу. У штаті — 14 працівників, але торік підприємство задекларувало нульовий виторг.

Засновниця й директорка фірми — Ольга Тимофієнко з Краснодарського краю. У бізнесі вона з 2015 року, а 2022-го також створила однойменну компанію в Краснодарі.

Загалом більшість компаній, які отримали землі в Маріуполі, зареєстровані після початку повномасштабної війни, часто з мінімальним капіталом або нульовою звітністю. Засновники й керівники пов’язані з Росією — від Самарської та Брянської областей до Москви й Краснодара.

