Готували на багатті: з прифронтової Миколаївки евакуювали ще чотирьох людей

Евакуація з Миколаївки на Донеччині. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Евакуаційному екіпажу “Білий Янгол” і волонтерам “Подих Надії” вдалося вивезти з міста ще чотирьох людей. Серед них — поранений чоловік. Його бабуся загинула внаслідок обстрілу два місяці тому.

Про це повідомили в поліції Донеччини.

Евакуаційна група вирушила до Миколаївки, аби забрати звідти людей за заявками. Та, перш ніж це зробити, екіпаж розвіз корм для безпритульних тварин, яких прихистили місцеві.

Евакуаційна група привезла до Миколаївки корм для безпритульних тварин. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Під час поїздки на евакуаційну групу націлився FPV-дрон. Та, коли загроза минула, правоохоронцям і благодійникам вдалося забрати жителів. Серед них був 33-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу. Він евакуювався разом із матірʼю та сестрою.

“Ми були на вулиці, почався обстріл, мене поранило, а бабусю вбило. Ми останні виїжджаємо з цього району”, – розповів чоловік.

Представник "Білого Янгола" допомагає пораненому жителю Миколаївки. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Жителі розповіли, що місто потрапляє під удари кожного дня. Останнім часом там не було ні газу, ні світла, тож люди були змушені готувати на багатті.

Дорогою поліцейські разом із волонтерами також забрали з Миколаївки 47-річного чоловіка. Його сімʼя залишила місто раніше, а він залишався, щоб зібрати речі. Тепер чоловік возʼєднається з рідними.

Речі, які з собою забрали евакуйовані жителі Миколаївки. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Евакуаційна група відвезла всіх жителів до безпечного місця, де їх зустріли медики та волонтери. Надалі людям мають допомогти виїхати до тилових регіонів України.

Нагадаємо, 29 травня росіяни скинули на Миколаївку три авіабомби. У результаті атаки пошкоджень зазнали житлові будинки й поранень дістали троє людей.