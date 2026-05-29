Стовп диму від обстрілу. Ілюстративне фото: Антикризовий медіа-центр

Зранку 29 травня війська країни-агресорки скинули на Миколаївку три авіабомби. У результаті атаки пошкоджень зазнали житлові будинки й поранень дістали троє людей.

Про це пише “Суспільне. Донбас” із посиланням на начальника Миколаївської міської ВА Володимира Проскуніна.

Миколаївка опинилася під атакою окупантів близько 10:10 – 10:15. Вони скинули на прифронтове місто три авіабомби ФАБ-250, зруйнувавши багатоповерхівку й пошкодивши ще два будинки.

“Пошкоджено вхідні групи, балкони, фасади, вікна, двері”, — розповів журналістам Володимир Проскунін.

Внаслідок удару поранень дістали двоє чоловіків 1978 і 1994 років народження й жінка 1980 року народження. Усіх постраждалих відвезли до лікарні у Словʼянську.

Як додав посадовець, і місті досі лишається 979 людей. Троє з них — діти.

Раніше ми розповідали, що у прифронтовій Миколаївці, звідки оголосили примусову евакуацію дітей, можуть лишатися четверо неповнолітніх. Встановити їхнє місце перебування на 27 травня посадовці не змогли. Тож, стверджували вони, була ймовірність того, що сімʼї виїхали до більш безпечних регіонів України. На той момент вони чекали на підтвердження цієї інформації. Загалом з початку травня місто залишили 820 людей.