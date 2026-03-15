Гранти для бізнесу.

Донеччина живе у війні вже майже 12 років. Частина підприємств за цей час втратила виробництво і клієнтів або мусила переїхати до безпечніших областей. Попри це люди продовжують відкривати бізнеси й шукати можливості для розвитку. У таких умовах грантові програми держави та міжнародних організацій стають для підприємців одним із небагатьох шансів для запуску чи відновлення власної справи. Розповідаємо, які гранти доступні та як отримати гроші.

Про можливості для бізнесу на Донеччині журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Донецької обласної військової адміністрації на інформаційний запит.

Коштів на підтримку бізнесу в обласному бюджеті не заклали, але є інші можливості

У програмі економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік не передбачили фінансової підтримки для створення або розвитку бізнесу. Такої допомоги не було і в торішній програмі.

Тобто з обласного бюджету підприємцям не видають грантів на відкриття чи розвиток власної справи.

Втім це не означає, що жителі Донеччини не можуть отримати фінансування для бізнесу. Для них доступні інші можливості — зокрема державні грантові програми, міжнародна допомога або програми підтримки підприємництва, які запроваджують окремі громади.

За даними обласної влади, у 2025 році 305 підприємців отримали підтримку саме в межах таких місцевих програм, які реалізують територіальні громади області.

Які гранти пропонує держава

Найбільше можливостей для фінансування бізнесу в Україні зараз надає держава. Основні програми підтримки підприємців працюють у межах урядової ініціативи грантів для бізнесу.

Серед них:

Мікрогранти на власну справу.

Їх можуть отримати люди, які хочуть відкрити бізнес або розширити вже наявний. Гроші можна витратити, наприклад, на обладнання, оренду приміщення або закупівлю матеріалів.

Гранти для ветеранів і членів їхніх родин.

Такі програми допомагають учасникам бойових дій або їхнім близьким започаткувати власну справу.

Гранти для аграрного бізнесу.

Йдеться про підтримку садівництва, ягідництва, виноградарства та створення тепличних господарств.

Гранти для переробної промисловості.

Це фінансування для підприємств, які хочуть створити нове виробництво або модернізувати вже наявне.

Гранти на будівництво сховищ для овочів і фруктів.

Допомога для енергонезалежності малого бізнесу.

Її можуть спрямувати, наприклад, на генератори або інше обладнання, яке дозволяє підприємству працювати під час знеструмлень.

Подати заявку на державні гранти для відкриття або розвитку бізнесу можна онлайн через портал “Дія” в межах урядової програми “єРобота”. Для цього потрібно заповнити заявку та подати бізнес-план. Після цього документи перевіряють у службі зайнятості, а остаточне рішення щодо надання фінансування ухвалює Міністерство економіки.

Міжнародні гранти для аграріїв

Окрім державних програм, жителі Донеччини можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій.

У 2025 році підтримку аграрному сектору області надавали, зокрема, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) та міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps.

У межах програм від FAO:

4550 домогосподарств отримали насіння овочів, картоплю, молодняк птиці, корми та ветеринарні препарати,

95 фермерів отримали насіння для посіву,

2 підприємства отримали генератори.

Загальна сума допомоги від FAO склала 32,2 млн гривень.

Водночас Mercy Corps надала 38,3 млн гривень грантової підтримки. Її отримали:

88 домогосподарств,

шість підприємств,

три жінки-фермерки.

Дізнатися про такі програми можна через місцеві військові адміністрації, громади, центри підтримки підприємництва або на сайтах самих міжнародних організацій. Інформацію про нові гранти також публікують на офіційних сторінках донорських програм та в соціальних мережах.

Релокація бізнесу теж може відкрити доступ до грантів

Ще один шлях для підприємців із Донеччини — релокація бізнесу.

Програму підтримки підприємств, які хочуть переїхати до безпечніших регіонів, уряд запровадив у 2022 році. Вона передбачає допомогу компаніям із перевезенням обладнання, пошуком нових виробничих приміщень та налагодженням роботи на новому місці.

Після релокації підприємці також можуть долучатися до місцевих програм підтримки бізнесу або подаватися на гранти у громадах, що приймають.

Подати заявку на участь у програмі релокації можна через платформу Prozorro.Продажі. Крім того, підприємцям допомагають обласні військові адміністрації регіонів, куди переїжджає бізнес.

Де підприємці можуть дізнатися про можливості

Аби сповіщати підприємців про фінансову підтримку, в області проводять інформаційні кампанії, семінари та тренінги.

Крім того, з жовтня 2024 року працює регіональна онлайн-платформа “Діалог влади та бізнесу”. Її створили для того, щоб підприємці могли напряму обговорювати проблеми з представниками влади та отримувати інформацію про можливості підтримки.

У 2025 році в межах цієї платформи провели 37 зустрічей, у яких взяли участь понад 4 тисячі людей. Обговорювали, зокрема:

державні грантові програми,

підтримку аграріїв,

можливості для ветеранів,

навчання та перекваліфікацію для підприємців.

Такі зустрічі проводить керівництво регіону з підприємцями. Для участі потрібна попередня реєстрація. Форму для реєстрації залишають в анонсі, який публікують на офіційному сайті Донецької ОДА.

