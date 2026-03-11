Міжнародний Реєстр збитків тепер приймає заявки від ФОПів, які втратили бізнес через війну

Знищене підприємство Донеччини. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії розпочав прийом заявок за новою категорією A3.5. для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток від підприємницької діяльності після 24 лютого 2022 року. Розповідаємо, як подати заявку та в якому випадку зареєстровані зможуть отримати компенсації.

Про розширення переліку категорій повідомили у пресслужбі міжнародного Реєстру збитків.

Нова категорія заявників охоплює ФОПів, чий бізнес постраждав внаслідок російської агресії. Податися можуть ті підприємці, які зазнали втрати доходу від власної діяльності в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Під час реєстрації заявки потрібно подати три типи документів: підтвердження факту ведення підприємницької діяльності, докази подій, що призвели до її припинення, а також фінансові документи щодо розміру втраченого прибутку. Заявки приймають через вебпортал “Дія” за посиланням.

Творці Реєстру уточнили, що заявки щодо знищеного або пошкодженого майна підприємців подаються в інших підкатегоріях А, а заявки від юридичних осіб розглядатимуть у категоріях В та С. Останні дві ще не відкрили, однак планують це зробити найближчим часом.

Подані заявки від ФОПів, які втратили прибуток через відкриту війну, перевірять на відповідність критеріям та вноситимуть до Реєстру. Далі їх передаватимуть на розгляд Компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір відшкодування.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, раніше в лютому в Реєстрі почали приймати заявки від людей, які були змушені виїхати з України через війну. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповідали, кого стосувалося це оновлення.