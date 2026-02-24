Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Міжнародний Реєстр збитків тепер приймає заяви від українців, які вимушено виїхали за кордон через відкрите вторгнення Росії.

Про це повідомили у Міністерстві закородонних справ України.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росією проти України, оголосив про початок подання заяв у новій категорії A1.2 — “Вимушене переміщення за межі України”. Податися на компенсацію можуть усі, хто, починаючи з 24 лютого 2022 року:

був змушений залишити своє житло чи місце проживання та переміститися за межі України;

не мав чи не має можливості повернутися в Україну внаслідок агресії рф чи з метою уникнення її негативних наслідків.

У міністерстві зауважиди, якщо під час перебування за кордоном людина отримала захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення, про це треба вказати під час подання заяви на порталі “Дія”. Заяви в цій категорії стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, завданої агресією.

Люди, які перебувають за межами України, можуть подавати заяви й в інших категоріях Реєстру — від пошкодження або знищення житла до тяжких особистих втрат. У МЗС закликають скористатися цією можливістю.

Згодом заяви на відшкодування — якщо вони відповідають вимогам — передадуть на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії. Вона уповноважена визначати розмір компенсації.

Коли українці зможуть отримати компенсацію

Щоб отримати “проміжні репарації” в межах глобального компенсаційного механізму, потрібні три компоненти.

Перший — Реєстр збитків для України — по суті є лише базою даних, яка обліковує заяви на відшкодування збитків, втрат чи шкоди внаслідок російської агресії.

Другим компонентом є компенсаційна комісія на підставі договору між Україною та партнерами — підписана у Гаазі Конвенція. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 країнами. Це відкриє шлях до “практичної реалізації механізму репарацій” — через юридичні зобов’язання.

Третім — кінцевим — компонентом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування. Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, ймовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.

Нагадаємо, запущений Реєстр збитків, завданих повномасштабною війною Росії проти України, може досягти показників у 6-8 мільйонів заяв. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, це зробить Реєстр одним із найбільших компенсаційних механізмів у світі.