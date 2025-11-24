Ілюстративне фото: pexels

У Донецькій області діють різні інструменти підтримки для бізнесу. Їх координує Донецька обласна державна адміністрація, а фінансування надходить від держави або міжнародних партнерів.



Про фінансові можливості та програми підтримки для підприємців журналісти Вільного Радіо дізналися у ДонОВА.

Програма розвитку області: на чому зосереджена допомога

Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік затвердили ще наприкінці минулого року, і саме вона визначає напрямки роботи для підтримки бізнесу.

У документі немає пункту про фінансову допомогу, але є заходи, які допомагають бізнесу розвиватися іншим шляхом:

консультації для початківців і підприємців з досвідом,

інформаційні кампанії про можливості для бізнесу,

популяризація соціального підприємництва,

підтримка у просуванні товарів і послуг, вироблених на Донеччині.

Фактично область стає навігатором для бізнесу, який підказує, куди звернутися по підтримку. Це продовження загальних програм держави на рівні регіону, адже саме цю функцію виконує обласна адміністрація.

Державна програма “єРобота” для підприємців: як це працює

Найпоширеніший нині механізм — державна програма “єРобота”, якою займається Державна служба зайнятості. Через неї можна отримати мікрогрант на власну справу — відкрити перукарню, кав’ярню, майстерню, невелике виробництво.

Гроші виділяють не готівкою, а переказом на рахунок для конкретних потреб — наприклад, на обладнання або ремонт приміщення.

З початку програми 128 підприємців з Донецької області отримали позитивні рішення про гранти, а 7 ветеранам надали підтримку бізнесу після служби.

Для зацікавлених програма може допомогти повернутися до роботи після втрати попереднього місця або створити робочі місця для інших.

Подати заявку та отримати консультації можна:

на порталі “Дія” в розділі “єРобота” ,

в Донецькому центрі зайнятості : 0-800-219-713,

у контактному центрі Державної служби зайнятості за номером: 1518.

Обладнання як гуманітарна допомога: допомога для відновлення бізнесу

Окремо діє експериментальний проєкт Кабміну, який дозволяє підприємствам отримати критично важливе промислове обладнання безкоштовно як гуманітарну допомогу.

Це стосується підприємств, які втратили техніку чи виробничі лінії через обстріли. Тобто якщо майстерня чи фабрика зруйновані, підприємство може звернутися по допомогу й отримати нові станки, генератори, холодильне чи пакувальне обладнання тощо.

Проєкт фінансують міжнародні донори, а координує Мінекономіки.

Щоб отримати допомогу з обладнанням, підприємство має подати письмове звернення із зазначенням потреб до:

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України — там координують проєкт і приймають запити від бізнесу,

обласних військових адміністрацій — вони супроводжують підприємства на місцях.

Отримати консультацію можна за номером телефону Мінекономіки (044) 596-67-66, або ж за електронною адресою [email protected].

Також допомогти з поданням на отримання допомоги можуть в обласних департаментах економіки. Підприємцям з Донеччини консультації надають за номером телефону (050) 219-21-27 або ж за електронною адресою [email protected].

Підтримка для аграріїв: дотації, компенсації, кредити

Для фермерів і господарств діють кілька державних програм:

гранти на розвиток садівництва, тепличного бізнесу, ягідництва,

дотації на утримання корів, овець і кіз,

компенсація вартості української техніки,

субсидії на гектар землі для тих, хто працює на територіях, де тривають бойові дії.

Також фермери можуть скористатися державною підтримкою через пільгові кредити — коли частину відсотків за позикою покриває держава.

Такі програми допомагають господарствам утримувати тварин, купувати техніку та не зупиняти роботу навіть у прифронтових громадах.

Податися на отримання гранту можна на платформі “Дія. Бізнес” та на сайті Державної служби зайнятості.

Міжнародна допомога: від USAID до ПРООН

До 2025 року в області працювали кілька міжнародних програм — від USAID, ПРООН і Європейського Союзу.

Через бойові дії більшість із них довелося призупинити або перенести в інші регіони, але деякі залишаються активними.

Зокрема:

Фонд “Партнерство за сильну Україну” надає підприємствам із прифронтових територій генератори, ноутбуки, принтери та інше обладнання;

Проєкт EU4Recovery (ЄС) проводить курси соціального підприємництва для молоді, переселенців і ветеранів — допомагає створювати бізнес, який має і соціальну користь;

ПРООН підтримує підприємців консультаціями, вебінарами, менторськими сесіями.

Частина міжнародних програм зараз зосереджена не на розвитку, а на реагуванні на критичні потреби бізнесу — забезпеченні генераторами й обладнанням, допомозі з переїздом на безпечні території.

Програма релокації підприємств

Щоб бізнес міг продовжувати працювати навіть під час обстрілів, держава запровадила Програму релокації. Вона передбачає, що підприємства з небезпечних територій можуть перевезти свої потужності до безпечніших регіонів України.

Мінекономіки координує процес, а обласні адміністрації допомагають із приміщеннями, пошуком працівників, житлом та логістикою.

Донецька ОДА публікує актуальні пропозиції на своєму сайті в розділі “Малий та середній бізнес”. Там можна знайти контакти приймаючих громад і інформацію про вільні площі.

Завдяки цій програмі частина підприємств уже відновила роботу в центральних та західних областях, а деякі навіть розширили виробництво.

Центри розвитку підприємництва: де отримати пораду

На базі місцевих центрів зайнятості працюють Центри розвитку підприємництва.

Тут можна отримати консультацію щодо того, як оформити бізнес, де шукати фінансування, як правильно написати бізнес-план або подати заявку на грант.

За дев’ять місяців 2025 року фахівці провели близько 300 тренінгів та зустрічей, у яких взяли участь більш ніж 5 тисяч людей — від безробітних до досвідчених підприємців.

Також працює онлайн-платформа “Діалог влади та бізнесу”, яку створили у 2024 році. Через неї підприємці можуть напряму звертатися до обласних структур і ставити запитання.

Протягом року відбулося 28 тематичних зустрічей, які охопили понад 3 тисячі учасників. Там обговорювали теми від податків і трудових відносин до бронювання працівників і програм кредитування.

Раніше ми писали про те, що фермеркам із Донеччини пропонують пройти навчання й отримати грант на розвиток власної справи.