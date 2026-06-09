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З 8 до 22 червня у Гродівській громаді збирають документи від людей, які потребують тимчасового житла. Перевагу обіцяють надати військовим, родинам загиблих захисників, багатодітним сім’ям та іншим вразливим категоріям. Розповідаємо, які документи необхідно подати і куди.
Про можливість отримати соціальне житло повідомили на сайті Гродівської селищної військової адміністрації.
Йдеться про формування списку внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів громади, які потребують житла для тимчасового проживання. Подати заяву можна з 8 до 22 червня 2026 року.
Жителі громади можуть завантажити приклад для заповнення. Документи прийматимуть лише в паперовому вигляді.
Збір заяв ще не означає автоматичного отримання квартири. Наразі громада формує перелік потенційних отримувачів житла для подальшої реалізації проєкту. У громаді зазначають, що після визначення потреби та за наявності фінансування планують придбати соціальне житло для вразливих категорій переселенців.
У громаді сформували перелік категорій, які матимуть пріоритет під час розподілу майбутнього житла. Насамперед йдеться про:
Водночас у Гродівській СВА наголошують: претендувати на соціальне житло не зможуть люди, які вже отримали компенсацію за зруйноване житло у вигляді житлового сертифіката або мають у власності житло на підконтрольній Україні території. Цю інформацію перевірятимуть через державні реєстри.
Для постановки на облік необхідно подати заяву встановленого зразка та пакет документів. Серед основних документів:
Для військовослужбовців додатково вимагають оновлену форму №5.
Подати документи можна особисто у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 27.
Також заяви приймають поштою через відділення №113 або №101 “Нової пошти” у Дніпрі.
Консультації надають за телефонами:
Раніше ми писали, що у Полтавській області для переселенців підготували понад 3,8 тисячі місць у тимчасових прихистках. Водночас вільними залишаються тільки кілька сотень ліжок, а серед місць, облаштованих для маломобільних людей, все зайнято.