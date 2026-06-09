Соціальне житло для переселенців. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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З 8 до 22 червня у Гродівській громаді збирають документи від людей, які потребують тимчасового житла. Перевагу обіцяють надати військовим, родинам загиблих захисників, багатодітним сім’ям та іншим вразливим категоріям. Розповідаємо, які документи необхідно подати і куди.

Про можливість отримати соціальне житло повідомили на сайті Гродівської селищної військової адміністрації.

Йдеться про формування списку внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів громади, які потребують житла для тимчасового проживання. Подати заяву можна з 8 до 22 червня 2026 року.

Жителі громади можуть завантажити приклад для заповнення. Документи прийматимуть лише в паперовому вигляді.

Збір заяв ще не означає автоматичного отримання квартири. Наразі громада формує перелік потенційних отримувачів житла для подальшої реалізації проєкту. У громаді зазначають, що після визначення потреби та за наявності фінансування планують придбати соціальне житло для вразливих категорій переселенців.

Хто матиме перевагу під час розгляду заяв на отримання тимчасового соцжитла

У громаді сформували перелік категорій, які матимуть пріоритет під час розподілу майбутнього житла. Насамперед йдеться про:

військовослужбовців та членів їхніх сімей;

військовополонених, звільнених з полону та їхні родини;

сім’ї загиблих захисників і захисниць;

родини зниклих безвісти військових;

багатодітні сім’ї;

сім’ї з двома або однією дитиною;

родини, де є вагітні жінки;

людей з інвалідністю I та II груп;

сім’ї, у складі яких є люди пенсійного віку.

Водночас у Гродівській СВА наголошують: претендувати на соціальне житло не зможуть люди, які вже отримали компенсацію за зруйноване житло у вигляді житлового сертифіката або мають у власності житло на підконтрольній Україні території. Цю інформацію перевірятимуть через державні реєстри.

Які документи потрібно подати

Для постановки на облік необхідно подати заяву встановленого зразка та пакет документів. Серед основних документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО заявника та членів його сім’ї;

документи про місце реєстрації або проживання;

документи, які підтверджують родинні зв’язки членів сім’ї;

реєстраційні номери облікових карток платників податків;

документи, які підтверджують право на пріоритетний розгляд заяви (посвідчення, довідки, рішення тощо).

Для військовослужбовців додатково вимагають оновлену форму №5.

Де і як приймають заяви

Подати документи можна особисто у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 27.

Також заяви приймають поштою через відділення №113 або №101 “Нової пошти” у Дніпрі.

Консультації надають за телефонами:

095 438 53 73 — заступниця начальника Гродівської СВА Ліліана Рябенко;

050 188 58 43 — начальниця відділу соціального захисту Тетяна Васильчук.

Раніше ми писали, що у Полтавській області для переселенців підготували понад 3,8 тисячі місць у тимчасових прихистках. Водночас вільними залишаються тільки кілька сотень ліжок, а серед місць, облаштованих для маломобільних людей, все зайнято.