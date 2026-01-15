Приміщення. яке нібито здають в оренду, до та після ремонту. Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення прав переселенців у Закарпатській області. Тамтешня Дубриницька громада отримала від міжнародних партнерів гроші на ремонт приміщення, аби розмістити там переселенців. Втім, після робіт будівлю нібито так і не використали як прихисток, а здали в оренду за гроші.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Офісу омбудсмана, прихисток повинні були передати для розміщення переселенців понад два роки тому, однак про ймовірне правопорушення стало відомо лиш у січні 2025 року.

“Дубриницька громада лишила 100 осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, без даху над головою. Поки держава щодня евакуйовує цивільне населення із зон бойових дій, у тиловому Закарпатті місцева громада заробляє гроші на людському горі”, — пише Омбудсман.

Він зазначив, що така поведінка громад “вкотре підриває довіру” міжнародних партнерів до України. Відповідно до чинних державних механізмів, проживання для ВПО є безкоштовним, а витрати на комунальні послуги — покриватися коштом державного бюджету.

Дмитро Лубінець зазначив, що приміщення нібито здали в оренду на три роки за ціною 500 тис. грн на рік. Офіс омбудсмана вже передавав за фіксовані факти до правоохоронців, аби ті дали оцінку використання приміщення та коштів донорів.

У коментарі “Суспільне. Ужгород” голова Дубриницької громади Любов Лавер заявила, що прихисток ніхто не здавав у оренду, його передали одному з благодійних фондів.

“Дубриницька громада в оренду не здає прихисток. Благодійна організація взяла приміщення в оренду відповідно до постанови Кабінету Міністрів з умовою поселяти там лише внутрішньопереміщених осіб. То не 500 000 грн, там 3% від того, але ми інакше не можемо робити, так каже законодавство в Україні на сьогоднішній день. Ми шукали шляхи, заявляли про себе, що ми не хочемо гроші, не треба нам. Найдіть нам такий шлях, як передати без грошей, щоб правоохоронні структури до нас нічого не мали. Ми договір підписали такий, бо так каже постанова Кабінету Міністрів. На сьогоднішній день вони ще нам не платили ту оренду”, — повідомила Любов Лавер.

Вона зазначила, що у прихистку нібито наразі проживають 26 переселенців, з них семеро — діти.

