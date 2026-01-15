Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорську розпочали реєстрацію ВПО на отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. На таку підтримку можуть люди, які отримали статус переселенців у населених пунктах Краматорської громади, та чиї рідні населені пункти окуповані, деокуповані або належать до території активних бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Ще одне обмеження — допомогу видаватимуть тільки тим ВПО, які набули цього статусу після початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року.

Реєстрація на отримання гуманітарної допомоги доступна за посиланням. Заповнювати просять у форматі “одна людина — одна заявка”, тому сім’ям доведеться реєструвати кожного свого члена окремо. Реєструватися можна тільки українською мовою.

Після заповнення анкети переселенців закликають чекати дзвінка оператора протягом місяця. Оператор телефонуватиме лише тим заявникам, які правильно виконали всі умови заповнення форми. У разі, якщо дані, зазначені в анкеті, не підтверджуються відповідними документами або не відповідають обраній категорії, заявку анулюють.

Для отримання допомоги заявник або його законний представник повинні мати при собі оригінал паспорта та паперову копію першої сторінки, оригінал і копію ідентифікаційного коду, а також довідку ВПО з паперовою копією.

У Краматорській міськраді закликали уважно ознайомлюватися з умовами реєстрації перед заповненням анкети та наголосили, що допомогу отримають лише ті ВПО, які відповідають визначеним критеріям.

Нагадаємо, від 14 січня Бахмутська міська ВА почала приймати документи на матеріальну допомогу за оновленими умовами. Фінансову підтримку можуть отримати, зокрема, військові та їхні родини, громадяни у складних життєвих обставинах, люди зі специфічними потребами у сфері охорони здоров’я.