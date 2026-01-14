Підтримайте Вільне Радіо
Від 14 січня Бахмутська міська ВА почала приймати документи на матеріальну допомогу за оновленими умовами. Фінансову підтримку можуть отримати, зокрема, військові та їхні родини, громадяни у складних життєвих обставинах, люди зі специфічними потребами у сфері охорони здоров’я.
Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.
Програма надання матеріальної допомоги у 2026 році має відмінності від тієї, яка діяла у 2025-му: у Бахмутській міській ВА оновили напрями та розміри виплат, а також запровадили інші зміни. Ознайомитись з умовами призначення допомоги можна у документі за посиланням.
Невдовзі на сайті Вільного Радіо з’являться докладні інструкції щодо отримання допомоги, вони будуть доступні у розділі “Інструкції”.
Документи можна подати на електронні адреси управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради:
На запитання відповідають на гарячій лінії:
Нагадаємо, родини військовослужбовців із Гродівської селищної громади, які загинули під час російсько-української війни, можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту.