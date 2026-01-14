Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 14 січня Бахмутська міська ВА почала приймати документи на матеріальну допомогу за оновленими умовами. Фінансову підтримку можуть отримати, зокрема, військові та їхні родини, громадяни у складних життєвих обставинах, люди зі специфічними потребами у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Програма надання матеріальної допомоги у 2026 році має відмінності від тієї, яка діяла у 2025-му: у Бахмутській міській ВА оновили напрями та розміри виплат, а також запровадили інші зміни. Ознайомитись з умовами призначення допомоги можна у документі за посиланням.

Невдовзі на сайті Вільного Радіо з’являться докладні інструкції щодо отримання допомоги, вони будуть доступні у розділі “Інструкції”.

Документи можна подати на електронні адреси управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради:

На запитання відповідають на гарячій лінії:

+38 (095) 49-87-615

+38 (099) 71-33-980

Нагадаємо, родини військовослужбовців із Гродівської селищної громади, які загинули під час російсько-української війни, можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту.