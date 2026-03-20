Уряд виділив області 552,7 млн грн на “План стійкості” до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують на захист енергооб’єктів та резервне живлення для тепла і води у великих містах.

Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення про виділення коштів Кабінет міністрів ухвалив 20 березня. Гроші підуть на захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та децентралізацію систем опалення.

“Ворог (росіяни, — ред.) системно б’є по енергетичній і комунальній інфраструктурі, тому маємо готуватися заздалегідь і посилювати стійкість кожного об’єкта. Працюємо з громадами, щоб забезпечити людей теплом, водою та світлом наступної зими”, — наголосив Вадим Філашкін.

На перший етап реалізації “планів стійкості” в Україні уряд виділив 12,85 млрд грн. Значну частину цієї суми отримають саме прифронтові області, де навантаження на мережі є найбільшим через постійні обстріли.

Для довідки: Децентралізація систем тепла у великих містах Донеччини — один із ключових етапів підготовки до зимового періоду. Це дозволить забезпечити автономне опалення окремих кварталів у разі пошкодження центральних магістралей.

