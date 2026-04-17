Громадянина України родом із Німеччини засудили до 15 років ув’язнення: він воював за Росію, аби вийти з колонії

Колонія в Росії. Ілюстративне фото з російських джерел

П’ятнадцять років за ґратами проведе уродженець німецького Магдебурга, який штурмував позиції ЗСУ на Покровському та Краматорському напрямках. Чоловік є громадянином України, однак відбував покарання у російській колонії. Там він підписав контракт зі збройними силами країни-агресорки та потрапив до сумнозвісного підрозділу “Шторм”.

Відповідний вирок Шевченківського районного суду міста Дніпра журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з даними справи, фігурант має двох неповнолітніх дітей — сина 2016 р.н. та доньку 2019 р.н., раніше не судимий, розлучений. Ім’я засудженого — Сергій Б.

Суд встановив, що 21 червня 2025 року, перебуваючи в колонії на російській Ставропольщині, Сергій Б. підписав контракт на військову службу. Чоловіка зарахували до підрозділу “Шторм” 10 танкового полку, 20 мотострілецької дивізії 8 армії ЗС РФ рядовим стрільцем із позивним “Судак”. Отримав автомат АКС-74, форму та спорядження, а також близько 215 000 рублів щомісячного грошового забезпечення.

Вже 22 червня його перемістили на полігон “Зоряний” у районі Чистякового (колишній Торез) на Донеччині, де він 18 днів проходив вогневу, тактичну та медичну підготовку. З 12 липня до 8 серпня продовжив підготовку на іншому полігоні — тепер у районі Донецька. У серпні перебував на території залізничного депо в Донецьку, виконуючи господарські роботи.

Від 11 вересня по 5 жовтня 2025 року брав безпосередню участь у штурмах позицій ЗСУ у Покровському та Краматорському районах Донецької області. 5 жовтня його захопили в полон українські військові під час штурму біля села Олександро-Калинове Іллінівської громади.

У суді Сергій Б. визнав провину, розкаявся та відмовився від надання показань.

Сергія Б. визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України). Оскільки більш суворе покарання поглинає менш суворе, остаточно суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також посади, пов’язані зі службою у ЗСУ чи інших військових формуваннях, строком на 13 років.

Строк вироку рахуватимуть від 10 квітня 2026-го (це день, коли проголосили даний вирок). Втім, протягом 30 днів засуджений може подати апеляцію, аби спробувати домогтися перегляду рішення.

