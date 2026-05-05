Громадськість закликала голову Верховної Ради переглянути проєкт Цивільного кодексу: чому

Цивільний кодекс. Ілюстрація: Humanitarian Media Hub

Громадські та правозахисні організації звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом доопрацювати проєкт оновленого Цивільного кодексу України. За їхніми словами, поточна редакція документа містить норми, які загрожують свободі слова та суперечать європейським стандартам.

Про це пише Інститут масової інформації.

Там розповіли, що понад 80 правозахисних та громадських організацій просять доопрацювати проєкт оновленого Цивільного кодексу України — законопроєкт № 15150. У своєму звернені до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука вони зазначають, що медійна спільнота вбачає ризики в розширенні права на спростування, права на відповідь та “права на забуття”.

“На нашу професійну думку, проєкт Кодексу містить низку положень, які потребують суттєвого доопрацювання, оскільки деякі норми проєкту не повною мірою відповідають, а подекуди суперечать сучасним європейським стандартам у сфері захисту прав людини, свободи слова, гендерної рівності та недискримінації. Також, на переконання правозахисної та медійної спільноти, окремі положення проєкту містять виразні ризики звуження існуючих прав і свобод громадян, а тому потребують додаткового узгодження з міжнародними стандартами та практиками у сфері прав людини”, — йдеться у повідомлені.

На думку правозахисників, ці положення надмірно звужують право на свободу слова, визначене статтею 10 Європейської конвенції з прав людини, та можуть порушити баланс між приватністю людини й правом суспільства на інформацію.

“Правозахисною спільнотою було напрацьовано низку пропозицій і поправок до зазначеного проєкту Кодексу № 15150 які, на нашу думку, необхідно розглянути та врахувати з метою забезпечення його відповідності принципам верховенства права, сучасним стандартам захисту прав людини, євроінтеграційним зобов’язанням України, рекомендаціям Європейської Комісії у звітах про прогрес України на треку євроінтеграції та рішенням ЄСПЛ у справах проти України”, — пишуть у звернені.

Вони пропонують Стефанчуку провести робочу зустріч із представниками правозахисної спільноти, на які обговорять напрацьовані пропозиції та можливі шляхи їх врахування у проєкті Цивільного кодексу України. Його можна доопрацювати до другого читання.

Нагадаємо, раніше коаліція правозахисників закликала ветувати законопроєкт №12353, який вже очікує на підпис президента. Документ пропонує, зокрема механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Однак там вбачають ризики порушення прав людини. А втім, 2 березня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.