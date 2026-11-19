Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом вересня й жовтня домогосподарства із прифронтових територій мали можливість подаватися на державну “Зимову підтримку”: програму одноразової допомоги в 19 400 грн для вразливих категорій населення. Громади Донеччини за цей час прийняли 12 327 таких заяв.

Про це у відповіді на запит журналістів Вільного Радіо повідомляє департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

Через бойові дії та окупацію, які тривають на більшій частині регіону, прийом заяв вдалося організувати всього дев’яти громадам Донеччини. Найактивніше за виплатою зверталися мешканці Слов’янської громади, повідомили журналістам Вільного Радіо у ДонОДА.

Заяви приймали за двома порядками. За першим, який охопив більшість громад Донеччини, допомогу виплачує ПФУ за кошти Дитячого фонду ООН та Товариства Червоного Хреста України:

Слов’янська громада прийняла 5 678 заяв;

Краматорська громада — 4 188;

Святогірська громада — 328;

Новодонецька громада — 224;

Миколаївська громада — 125;

Андріївська громада — 125;

Лиманська громада — 32.

За другим допомогу виплачують міжнародні та національні організації за кошти УВКБ ООН та інших організацій:

Олександрівська громада прийняла 919 заяв;

Черкаська громада — 708.

Нагадаємо, у центрах “ЯМаріуполь” до 1 грудня приймають заяви на одноразову виплату 10 000 гривень на опалювальний період. Податися на цю допомогу можуть люди, житло яких опалюється виключно твердим паливом: встигнути потрібно до 1 грудня.