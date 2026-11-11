Вихідцям із Маріупольської громади виплачують по 10 000 грн на тверде паливо: як податися

Пічне опалення. Ілюстративне фото: Pixabay

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У центрах “ЯМаріуполь” до 1 грудня приймають заяви на одноразову виплату 10 000 гривень на опалювальний період. Податися на цю допомогу можуть люди, житло яких опалюється виключно твердим паливом: встигнути потрібно до 1 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Виплату можуть отримати люди, які відповідають із вимог:

на день звернення мати зареєстроване місце проживання на території Маріупольської громади;

бути людиною, яка на 24 лютого 2022 року постійно перебувала на території громади та виїхала через агресію Росії, а також має довідку ВПО від органу соцзахисту Маріупольської міськради.

Заяву на отримання виплати можна написати в одному з ЦНАПів, які працюють при центрах “ЯМаріуполь” або в мобільному офісі “ЯМаріуполь. Поруч з тобою”. Дізнатися адресу найближчого відділення та знайти контакти для додаткових консультацій можна на сайті мережі за посиланням.

Під час оформлення запиту заявнику потрібно підтвердити, що:

він погоджується на збір та обробку персональних даних;

не значиться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

не має незнятої чи непогашеної судимості за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за статтями 258–258-6 Кримінального кодексу;

цього року не отримував аналогічної допомоги з бюджетів інших громад.

До заяви потрібно додати:

копію документа, що посвідчує особу громадянина України (сторінки з прізвищем, іменем, по батькові за наявності, датою народження та даними про задеклароване чи зареєстроване місце проживання);

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване чи зареєстроване місце проживання;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (виняток для тих, хто відмовився від нього через релігійні переконання, повідомив про це контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті);

копію довідки ВПО, виданої органом соцзахисту на підконтрольній Україні території;

копію довідки про взяття на облік, виданої соцзахистом Маріупольської міської ради, якщо людина була ВПО в Маріупольській громаді станом на 24 лютого 2022 року; якщо такої довідки немає, замість неї подають інформаційну довідку з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО про період перебування на обліку в цій громаді;

довідку про наявність пічного опалення в житлі, адреса якого підтверджена довідкою ВПО;

довідку з IBAN поточного дебетного рахунку для зарахування соціальних виплат.

Нагадаємо, центри “ЯМаріуполь” розширили мережу мобільних бригад для допомоги переселенцям у населених пунктах, де немає стаціонарних відділень. Загалом вони працюють вже від 16 хабів.