 Центри “ЯМаріуполь” запустили мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах | Вільне Радіо
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Центри “ЯМаріуполь” запустили мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах

Діма Шушпанов
Читати російською
Проєктом “ЯМаріуполь. Поруч з тобою” можна скористатися за кордоном: як взяти участь

Гуманітарну, юридичну та іншу допомогу переселенці з Маріуполя зможуть отримати у тих населених пунктах, де немає центрів підтримки ВПО.  Від хабів “ЯМаріуполь”  працюватимуть мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
У мобільних офісах переселенці з Маріупольської громади зможуть отримати гуманітарну та юридичну допомогу, а також подати заяви до Реєстру збитків. 

Крім того, маломобільні маріупольці можуть залишити заявку на домашній візит мобільної бригади. А також  звернутися, аби отримати милиці, колісні крісла та інші  засоби реабілітації.

Дізнатися графік виїздів або звернутися по допомогу можна через Telegram-канали центрів “ЯМаріуполь” та за номерами:

  • (050) 371-69-64;
  • (050) 345-15-55;
  • (067) 345-15-55.

Дзвінки приймають щодня з 08:00 до 17:00.

Нагадаємо, по всій Україні розгорнули мережу гуманітарних штабів, де переселенці з Донеччини можуть отримати допомогу, консультації та підтримку. Вільне Радіо зібрало їх на мапу.

 

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...