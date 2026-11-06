Центри “ЯМаріуполь” запустили мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах | Вільне Радіо

Гуманітарну, юридичну та іншу допомогу переселенці з Маріуполя зможуть отримати у тих населених пунктах, де немає центрів підтримки ВПО. Від хабів “ЯМаріуполь” працюватимуть мобільні бригади для допомоги мешканцям у віддалених громадах.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
У мобільних офісах переселенці з Маріупольської громади зможуть отримати гуманітарну та юридичну допомогу, а також подати заяви до Реєстру збитків.
Крім того, маломобільні маріупольці можуть залишити заявку на домашній візит мобільної бригади. А також звернутися, аби отримати милиці, колісні крісла та інші засоби реабілітації.
Дізнатися графік виїздів або звернутися по допомогу можна через Telegram-канали центрів “ЯМаріуполь” та за номерами:
Дзвінки приймають щодня з 08:00 до 17:00.
Нагадаємо, по всій Україні розгорнули мережу гуманітарних штабів, де переселенці з Донеччини можуть отримати допомогу, консультації та підтримку. Вільне Радіо зібрало їх на мапу.