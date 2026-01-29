Ілюстрація до тренінгу. Фото: надане Українським Червоним Хрестом

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українських Червоний Хрест запрошує жінок повчитися управління власним бюджетом. Онлайн-захід проведуть вже в лютому. Як до нього долучитися — розповідаємо далі.

Про цю ініціативу Вільному Радіо розповіли представники Українського Червоного Хреста.

Вони запрошують на онлайн-захід у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”. Ініціатива обіцяє навчити охочих управління особистим бюджетом.

Під час лекції фахівці розкажуть про інструменти планування, а також:

з’ясують, чому виникають борги та як зменшити фінансовий тиск;

розберуться з “емоційними покупками”;

навчать складати простий бюджет на тиждень або місяць, який реально виконувати;

визначать вашу “суму спокою” для фінансової подушки та план її накопичення;

складуть покроковий алгоритм дій на найближчі 30 днів.

Спікеркою події стане Тетяна Ануфрієва — бізнес-тренерка з фінансової грамотності та розвитку підприємництва. Вона, зі слів організаторів, є авторкою освітніх програм та допомагає поєднати фінансові інструменти з “розумінням власних цінностей”.

Онлайн-захід проведуть на платформі Zoom 3 лютого — о 16:00. Долучитися можна за попередньою реєстрацією за цим посиланням.

Нагадаємо, організація Fight For Right відкрила онлайн-форму для попереднього відбору заявок на компенсацію за оренду житла. Скористатися нею можуть ВПО зі статусом людини з інвалідністю, які втратили домівку через війну.