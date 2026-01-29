Підтримайте Вільне Радіо
Українських Червоний Хрест запрошує жінок повчитися управління власним бюджетом. Онлайн-захід проведуть вже в лютому. Як до нього долучитися — розповідаємо далі.
Про цю ініціативу Вільному Радіо розповіли представники Українського Червоного Хреста.
Вони запрошують на онлайн-захід у межах програми “Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні”. Ініціатива обіцяє навчити охочих управління особистим бюджетом.
Під час лекції фахівці розкажуть про інструменти планування, а також:
Спікеркою події стане Тетяна Ануфрієва — бізнес-тренерка з фінансової грамотності та розвитку підприємництва. Вона, зі слів організаторів, є авторкою освітніх програм та допомагає поєднати фінансові інструменти з “розумінням власних цінностей”.
Онлайн-захід проведуть на платформі Zoom 3 лютого — о 16:00. Долучитися можна за попередньою реєстрацією за цим посиланням.
