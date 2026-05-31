Ілюстративне фото: depositphotos

Урядовий проєкт “Гроші ходять за людиною”, який мав забезпечити підтримку переселенцям похилого віку та людям з інвалідністю, не запрацював на Донеччині. Причина — близькість області до фронту: чинне законодавство забороняє розміщувати людей у стаціонарних закладах соцзахисту менш ніж за 100 кілометрів від зони бойових дій або окупованих територій.

Про роботу програми розповіли в Департаменті соцзахисту населення Донецької ОДА у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Чому на Донеччині не запрацював урядовий проєкт?

Експериментальний проєкт “Гроші ходять за людиною”, який у серпні 2024 року запустив Кабінет Міністрів України, мав забезпечити літнім людям та людям з інвалідністю доступ до стаціонарного догляду й підтриманого проживання.

За задумом уряду, людина мала самостійно обирати заклад для проживання та отримання допомоги, а держава — оплачувати ці послуги напряму. Проєкт розрахований до 7 серпня 2026 року.

Втім на Донеччині програма фактично залишилася на папері.

У Департаменті соцзахисту населення Донецької ОДА пояснили, що впровадити проєкт у регіоні станом на травень 2026 року неможливо через безпекову ситуацію та обмеження, встановлені під час воєнного стану.

Таке рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету Міністрів №546. Під час воєнного стану заборонене цілодобове перебування людей у закладах соціального захисту, якщо вони розташовані ближче ніж за 100 кілометрів від лінії фронту або тимчасово окупованих територій.

Місцеві заклади соцзахисту можуть надавати лише денні послуги — і лише за умови, що мають облаштовані укриття.

