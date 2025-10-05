Підтримайте Вільне Радіо
З понеділка 6 жовтня автобус №8 у Дружківці буде ходити за новим маршрутом. Розповідаємо про новий графік руху громадського транспорту.
Про зміни повідомила Дружківська міська військова адміністрація.
Як і раніше, транспорт рухатиметься між Будинком-інтернатом і мікрорайоном “Южний” та курсуватиме за цим маршрутом у денний час.
Зміни стосуються розкладу руху автобусу. Тепер він буде таким:
В адміністрації додають, що час відправлення і прибуття автобуса приблизний.
