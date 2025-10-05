Автобус №8 у Дружківці змінює маршрут. Ілюстративне фото: Дружківська МВА

З понеділка 6 жовтня автобус №8 у Дружківці буде ходити за новим маршрутом. Розповідаємо про новий графік руху громадського транспорту.

Про зміни повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Як і раніше, транспорт рухатиметься між Будинком-інтернатом і мікрорайоном “Южний” та курсуватиме за цим маршрутом у денний час.

Зміни стосуються розкладу руху автобусу. Тепер він буде таким:

11:10 – відправлення від Будинку-інтернату

11:45 – прибуття до мікрорайону “Южний”

12:20 – повернення до Будинку-інтернату

13:05 – знову рейс до мікрорайону “Южний”

13:40 – Будинок-інтернат

14:20 – мікрорайон “Южний”

В адміністрації додають, що час відправлення і прибуття автобуса приблизний.

