Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

6 жовтня 2025 року спеціалісти Управління соціального захисту населення Покровської міської ради проведуть особистий прийом для мешканців громади, які нині перебувають у Черкасах та Кам’янському.

Про це повідомили у міській раді.

До Черкас приїде начальник відділу моніторингу УСЗН. Протягом дня з 10:00 до 14:00 він прийматиме жителів Покровської громади у Палаці дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Смілянська, 33/1, кабінет 27.

Тим часом у Кам’янському консультації проводитиме провідний спеціаліст УСЗН. Прийом триватиме з 09:00 до 14:00 за адресою: вул. Т. Шевченка, 14.

Під час прийому можна отримати консультації щодо соціальних виплат, допомоги переселенцям та інших послуг, які надає управління.

Для уточнення деталей або запису на прийом можна звертатися за телефонами: (095)399-90-55 або (099)323-89-99.

Нагадаємо, 1 жовтня уряд ухвалив постанову, яка спрощує відновлення пошкоджених об’єктів культурної спадщини. Тепер можна відновити житло, розташоване у пам’ятках архітектури.