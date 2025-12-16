Гуманітарна допомога та консультації: скільки грошей влада Мангуша витратила на підтримку переселенців у 2025 році

Селище Мангуш, фото: Вікіпедія

Майже третину цьогорічного бюджету Мангушської громади спрямували на підтримку переселенців. Гроші йшли на психологічні, юридичні та інші консультації, компенсацію вартості ліків, придбання дров та інші цілі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Мангушської ВА Наталії Воробйової.

За неповний 2025 рік Мангуш витратив на підтримку переселенців 32 млн 782 100 грн:

32 млн 345 тис. 800 грн — з місцевого бюджету,

36 тис. 300 грн — з обласного,

400 тис. грн — в інших джерел.

Загальні витрати бюджету громади від початку року склали понад 116 млн грн.

Частина суми, яку спрямували на підтримку переселенців, пішла на психологічні, юридичні й соціальні консультації, допомогу з пошуком лікаря та батьківський клуб у Центрі життєстійкості “Мангуш”. А також — на виплати вразливим категоріям, компенсацію ліків, придбання дров і обігрівачів.

Крім того, переселенці з Мангушської громади отримують гуманітарну допомогу в центрах “ЯМаріуполь” або в осередку “Серце сходу”.

