Місія “Проліска” здатна евакуювати цивільних з будь-якого району Краматорська, — Євген Ткачов

Наслідки російських ударів по Краматорську 12 листопада 2026-го. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Після загалом понад 120 атак на свої екіпажі гуманітарна місія “Проліска” зберігає можливість проводити евакуацію з кожного району Краматорська на Донеччині. На середину листопада місія допомагає виїхати десяткам цивільних щоденно. Нині переважна більшість із них — це поранені після лікування та літні люди з хронічними захворюваннями.

Про це представник місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов розповів у ефірі “Суспільне. Студія”.

Для виїзду волонтери використовують броньований і спеціальний медичний транспорт, а також мікроавтобуси, розповів Євген Ткачов. Медичний транспорт забирає людей в Олександрівці й довозить до Лозової, а за потреби — до інших регіонів України.

“Через безпекову складову доводиться робити кілька пересадок, тому що спеціальний медичний транспорт приймає людей в Олександрівці, потім везе на Лозову. Також є проміжні евакуаційні пункти, пункт призначення Лозова, а далі, якщо це спеціальний медичний транспорт, то можливо адресно і по території України”, — заявив Євген Ткачов.

За час своєї роботи “Проліска” зафіксувала понад 120 атак на свої екіпажі. З них щонайменше 12 разів були цілеспрямованими, уточнив представник місії.

Він зазначив, що Краматорськ поступово повторює долю інших міст Донеччини, де з наближенням фронту поступово зникають можливості для життя.

“Краматорськ нічим не відрізняється від інших містечок, котрі були до цього: і Костянтинівка, і Дружківка. Все йде так само по етапах, але продовжують працювати крамниці. Сьогодні попили смачної кави, розрахувались картками. Колись і це зникне. До речі, вчора люди, котрі виходили з Дружківки й ми їх підбирали, вони кажуть, що у Дружківці ще працює один магазинчик, куди власники велосипедами та мопедами доставляють і хліб, і харчі”, — зазначив Євген Ткачов.

Нагадаємо, від початку листопада 2026-го за межі Донецької області виїхали близько 6,3 тисячі людей. Найбільше покидають Словʼянську, Краматорську та Олександрівську громади, на окупанти продовжують посилювати свої удари.