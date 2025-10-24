Продуктовий набір. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Дружківці триває видача гуманітарної допомоги від ООН соціально вразливим мешканцям громади, від 27 жовтня її поширять на ще дві категорії місцевих — людей з інвалідністю по зору І або ІІ групи та ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій, які вже отримують державну соціальну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Видавати допомогу будуть з центрального входу до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Продуктові набори можна буде отримати з 11:30 до 14:00 від 27 жовтня.

З собою на отримання потрібно взяти документи: паспорт та посвідчення отримувача соціальної допомоги (за наявності).

На додаткові запитання стосовно гуманітарної допомоги в УСЗН відповідають за номером телефону:

+38 (066) 10-59-369

Нагадаємо, за останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще 170 неповнолітніх. Однак близько 800 дітей поки не покинули небезпеку. Найбільше дітей залишаються у Дружківській громаді.