Українські розвідники опублікували перелік із 51 морського судна “тіньового флоту” Росії, які окупанти використовують як ресурс для наповнення свого бюджету. Кораблі забезпечують експорт російської нафти та заходять у закриті порти на ТОТ України — зокрема в Маріуполь.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.
Там зазначили, що до оновленого переліку увійшло 51 морське судно, які забезпечують експорт російської нафти та її продуктів. Крім того, йдеться і про вантажні кораблі, що співпрацюють з загарбниками й заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України — зокрема в Маріуполь.
До прикладу, серед таких є судно RHONE під прапором Вануату — острівна тихоокеанська держава в Меланезії. За даними розвідників, у період з березня 2025 року по цей же місяць 2026-го воно заходило в порт окупованого міста чотири рази. У той же самий період до Маріуполя пʼять разів прибував і універсальний суховантажний корабель під стягом Коморських островів FORTUNA, а BADE із західноафриканської Сьєрра-Леоне — щонайменше 13 разів.
“Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів — зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден”, — зазначають у ГУР.
За їхніми словами, для прикриття такої діяльності Росія застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав. Зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден — саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути, додали розвідники.
Нагадаємо, російська влада запланувала розчищення та поглиблення Вугільної гавані до 9,7 м. На цій території проводили вже подібні роботи, щоб активніше використовувати порт для великогабаритних кораблів. З ними загарбники зможуть вивозити ресурси з окупованих територій України більшими темпами.