Маріупольський порт. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські розвідники опублікували перелік із 51 морського судна “тіньового флоту” Росії, які окупанти використовують як ресурс для наповнення свого бюджету. Кораблі забезпечують експорт російської нафти та заходять у закриті порти на ТОТ України — зокрема в Маріуполь.

До прикладу, серед таких є судно RHONE під прапором Вануату — острівна тихоокеанська держава в Меланезії. За даними розвідників, у період з березня 2025 року по цей же місяць 2026-го воно заходило в порт окупованого міста чотири рази. У той же самий період до Маріуполя пʼять разів прибував і універсальний суховантажний корабель під стягом Коморських островів FORTUNA, а BADE із західноафриканської Сьєрра-Леоне — щонайменше 13 разів.

“Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів — зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден”, — зазначають у ГУР.

За їхніми словами, для прикриття такої діяльності Росія застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав. Зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден — саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути, додали розвідники.

Нагадаємо, російська влада запланувала розчищення та поглиблення Вугільної гавані до 9,7 м. На цій території проводили вже подібні роботи, щоб активніше використовувати порт для великогабаритних кораблів. З ними загарбники зможуть вивозити ресурси з окупованих територій України більшими темпами.