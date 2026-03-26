Маріупольський порт. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Російська влада запланувала розчищення та поглиблення Вугільної гавані до 9,7 м. На цій території проводили вже подібні роботи, щоб активніше використовувати порт для великогабаритних кораблів. З ними загарбники зможуть вивозити ресурси з окупованих територій України більшими темпами.

Про плани робіт журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації на порталі “РосТендер”.

Відповідно до відкритих даних, збільшити глибину гавані планують до 9,1–9,7 метра.

Для довідки: Азовське море є наймілкішим у світі. Його середня глибина становить 7,4 метра, а максимальна не перевищує 14 метрів. Для порівняння: Чорне море у найглибшій точці сягає 2211 метрів. Через таку природну особливість порти Приазов’я потребують постійного штучного поглиблення каналів для проходу суден.

Згідно з тендером, замовником виступає кримське підприємство ФДУП “НИКИМП”. Окупанти шукають підрядника, який зможе:

з підхідного каналу Вугільної гавані підняти близько 400 тисяч кубометрів ґрунту;

забезпечити прохід суден з більшою осадкою (проєктна глибина каналу має сягати понад 9 метрів).

Викопати все заплановане розраховують до 31 жовтня 2026 року.

У так званому “Міністерстві транспорту ДНР” необхідність робіт пояснюють виключно географічними та природними умовами. Адже через мілководдя Азовського моря, тонкозернисті осади та тривалі північно-східні вітри у порту постійно піднімається рівень землі.

Радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко закликає не називати це “турботою про безпеку судноплавства”.

“Йдеться про остаточну адаптацію інфраструктури Маріупольського порту під масове вивезення вугілля та інших ресурсів з окупованих територій. Збільшення глибини каналу дозволить заходити суднам більшого тоннажу, а отже — нарощувати обсяги експорту награбованої сировини.” — каже Андрющенко.

Зазначимо, до 2022 року днопоглиблення в Маріуполі проводила Адміністрація морських портів України (АМПУ). Так, у 2019 році в тій самій гавані підняли з дна 1,9 млн кубометрів ґрунту, щоб дійти до глибини 9,1 м. Це в пʼять разів більше, ніж тепер розчищатимуть росіяни з розрахунком на приблизно той самий результат. Тож нанесло за роки менше, ніж було до того.

Нагадаємо, вже є дані про те, що російська компанія, пов’язана з виробником дронів, постачала зерно з окупованого Маріуполя партнеру ООН.