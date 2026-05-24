На офіційному YouTube-каналі Головного управління розвідки Міноборони України опублікували документальний фільм “Сталеві птахи” режисера Сергія Сторожева. Стрічка розповідає про одну з найризикованіших операцій початку повномасштабного вторгнення — прорив українських гвинтокрилів до оточеного Маріуполя навесні 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
У фільмі показали документальні кадри та свідчення учасників спецоперації, під час якої українські пілоти та воєнні розвідники доставляли на Азовсталь боєприпаси, медикаменти й спорядження, а також евакуювали поранених військових.
Як повідомили у ГУР, операцію проводили в той час, коли Маріуполь перебував у повному оточенні російських військ, а гарнізон Азовсталі продовжував оборону міста.
До створення стрічки долучилися представники ГУР, які надали авторам ексклюзивні матеріали та допомагали з консультаціями. У фільмі також знялися тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ексголова ГУР Кирило Буданов, льотчики, командири екіпажів, розвідники та військові полку “Азов”.
Прем’єрний показ “Сталевих птахів” відбувся 16 травня у Києві. Після цього фільм показали на телебаченні, а 23 травня він став доступним у відкритому доступі на YouTube.
Свою стрічку автори присвятили військовим, які не повернулися із бойових завдань під час операцій до Маріуполя.
