Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Документальний фільм “Гірник” присвячений евакуації цивільного населення з Донеччини під час активних бойових дій. Стрічка побудована на реальних кадрах, знятих у жовтні 2024 року в Гірнику. У той час місто перебувало під постійними ударами FPV-дронів та керованих авіабомб.

Про презентацію стрічки повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Творцями фільму стали волонтер Денис Христов, який упродовж останніх років займається евакуацією людей із прифронтових громад, та український режисер Микола Бут. Значну частину роботи над стрічкою команда виконувала на волонтерських засадах.

За словами авторів, фільм має нагадати, що війна триває, а жителі прифронтових міст щодня опиняються перед вибором — залишатися під загрозою обстрілів чи покидати домівки.

У центрі сюжету — історії місцевих мешканців, волонтерів та тих, хто допомагав рятувати людей під час атак російських військ.

У стрічці також показані наслідки обстрілів, зруйновані будинки та життя громади, яка опинилася поруч із фронтом. Автори сподіваються, що фільм побачать як в Україні, так і за кордоном.

Раніше ми писали, що фільм “2000 метрів до Андріївки” Чернова отримав шість номінацій премії “Еммі”.