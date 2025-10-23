Підтримайте Вільне Радіо
Гирьовик Леон Білицький з Покровської громади виборов чотири золоті медалі на чемпіонаті світу в Польщі. Спортсмен у складі збірної України переміг у кожній із дисциплін турніру.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Нещодавно у польському місті Каліш провели чемпіонат світу з гирьового спорту. Участь в змаганнях узяли більш як 340 учасників із понад 20 країн світу.
Україну представляв заслужений майстер спорту Леон Білицький — уродженець Покровської громади.
Так, у ваговій категорії понад 95 кг спортсмен здобув перемоги у кожній з дисциплін. Зокрема, у вправах поштовх та ривок з особистими рекордами 139 й 210 підйомів гирі, а ще у двоборстві (249 підйомів) і триборстві (320 підйомів).
Загалом в активні Білицького з’явилися чотири золоті медалі.
“Леон Білицький з року в рік гідно представляє на міжнародному рівні Донеччину та Україну, здобуваючи нагороди чемпіонатів світу та Європи. За свої досягнення відзначений щомісячної стипендії”, — написав Філашкін.
Відомо що спортсмена з Покровської громади до змагань підготував його батько — Валерій Білицький.
Нагадаємо, представник Бахмутської громади Микола Жабняк у складі української збірної виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу в метанні диска. Параатлет змагався з 12 спортсменами інших країн світу.