Параатлет Донеччини Микола Жабняк виборов “бронзу” на чемпіонаті світу в метанні диска

Микола Жабняк. Фото: Донецька ОДА

Представник Бахмутської громади Микола Жабняк у складі української збірної виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу в метанні диска. Параатлет змагався з 12 спортсменами інших країн світу.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

Там розповіли, що в індійські столиці Нью-Делі провели чемпіонат світу з пара легкої атлетики. Змагання зібрали понад 1 000 спортсменів зі 107 країн світу.

Від Донецької області у складі збірної України виступав Микола Жабняк — заслужений майстер спорту України. Він є представником Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи для людей з інвалідністю та Бахмутської громади.

У метанні диска в класі F-37 суперниками Жабняка були 12 спортсменів із 9 країн світу. З перших змагальних спроб параатлет увійшов до призової трійки.

Найкращою, кажуть в управлінні, була четверта спроба Миколи, коли той показав результат 52,79 метра. Він підняв його на другу сходинку, але в завершальній спробі японець Ямато Шімбо випередив українця — метнув на 54,50 метра.

Представник Бахмутської громади у підсумку здобув “бронзу”, а переможцем виявився мексиканець Луїс Карлос Лопес (56,59 м).

Відомо, що підготував спортсмена Донецької області заслужений тренер України Віктор Лис.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року на португальському острові Мадейра стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Там у третій день змагань золоту медаль для збірної України здобула спортсменка з Бахмута Наталія Родіонова.