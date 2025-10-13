Бахмутянка Наталія Родіонова виборола “золото” на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів

Спортсменка з Бахмута Наталія Родіонова. Фото: Бахмутська МВА

У середу, 8 жовтня 2025 року, на португальському острові Мадейра стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Там у третій день змагань золоту медаль для збірної України здобула спортсменка з Бахмута Наталія Родіонова.

Про це повідомили в Бахмутській МВА.

У п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Наталія Родіонова виступила на змаганнях із метання молота. Спортсменка показала найвищий результат і в результаті принесла збірній України золоту медаль.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів триватиме до 19 жовтня. Змагання об’єднали близько 4 тисяч учасників віком від 35 років. У складі збірної України виступають 46 спортсменів.

У березні цього року Родіонова також здобула “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті світу WMA (World Masters Athletics) для ветеранів у складі української національної збірної.

