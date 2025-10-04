Артем Шульга під час нагородження на чемпіонаті світу з ММА у Тбілісі, де він здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 97 кг. Фото: Покровська МВА

З 27 вересня по 2 жовтня у Тбілісі проходив чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. У цих змаганнях брав участь Артем Шульга з Покровська.

Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Турнір зібрав понад 700 учасників із 57 країн, і Артем зміг вибороти бронзову медаль у ваговій категорії до 97 кг серед молоді. Хлопець тренувався у Покровську понад вісім років, а після того, як змушений був евакуюватися у вересні 2024 року, продовжив тренування в Одесі.

На чемпіонаті світу Артем представляв одразу дві області — Донецьку та Одеську, і пройшов усі поєдинки до нагороди.

Артем Шульга — вихованець спортивного клубу “Барс”, де він займається під керівництвом тренера Артема Пятихатки.

