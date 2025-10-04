Підтримайте Вільне Радіо
З 27 вересня по 2 жовтня у Тбілісі проходив чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. У цих змаганнях брав участь Артем Шульга з Покровська.
Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.
Турнір зібрав понад 700 учасників із 57 країн, і Артем зміг вибороти бронзову медаль у ваговій категорії до 97 кг серед молоді. Хлопець тренувався у Покровську понад вісім років, а після того, як змушений був евакуюватися у вересні 2024 року, продовжив тренування в Одесі.
На чемпіонаті світу Артем представляв одразу дві області — Донецьку та Одеську, і пройшов усі поєдинки до нагороди.
Артем Шульга — вихованець спортивного клубу “Барс”, де він займається під керівництвом тренера Артема Пятихатки.
