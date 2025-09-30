Спортсмени Донеччини вибороли 21 медаль на Чемпіонаті світу з параплавання у Сінгапурі: хто представляв

Підтримайте Вільне Радіо
Параплавці Донецької області вибороли 21 медаль на Чемпіонаті світу в Сінгапурі. У складі збірної України виступали шестеро спортсменів регіону — Андрій Трусов, Данило Чуфаров, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Ігор Німченко та Артем Олійник.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загалом параплавці Донецької області вибороли у Сінгапурі 21 медаль — 10 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Загалом участь в змаганнях брали 580 спортсменів з різних країн світу.
Серед представників регіону у складі збірної України були:
Нагадаємо, п’ятеро спортсменів з Донецької області вибороли у Копенгагені дві срібні та дві бронзові нагороди. Там завершився 6-й Кубок Європи з карате JKS, який зібрав понад 1700 спортсменів із 19 країн.