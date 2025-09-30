Спортсмени Донеччини вибороли 21 медаль на Чемпіонаті світу з параплавання у Сінгапурі: хто представляв

Параплавці Донеччини на Чемпіонаті світу в Сінгапурі. Фото: Донецька ОВА

Параплавці Донецької області вибороли 21 медаль на Чемпіонаті світу в Сінгапурі. У складі збірної України виступали шестеро спортсменів регіону — Андрій Трусов, Данило Чуфаров, Олександр Комаров, Вероніка Коржова, Ігор Німченко та Артем Олійник.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загалом параплавці Донецької області вибороли у Сінгапурі 21 медаль — 10 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Загалом участь в змаганнях брали 580 спортсменів з різних країн світу.

Серед представників регіону у складі збірної України були:

Андрій Трусов — 4 “золота” (100 м на спині, 50 м батерфляєм, 50 і 100 м вільним стилем);

Данило Чуфаров — “золото” (200 м комплекс), “срібло” (100 м вільним, 100 м брасом), “бронза” (100 м на спині);

Олександр Комаров — “золото” на 100 м вільним та в естафеті 4×50 м вільним стилем;

Вероніка Коржова — “золото” (100 м на спині), “срібло” (200 м комплекс із рекордом Європи), “бронза” (100 м брасом);

Ігор Німченко — “срібло” (100 м батерфляєм) і 3 “бронзи” (50 та 100 м вільним, 200 м комплекс);

Артем Олійник — двічі”золото” (200 м вільним і естафета 4×50 м) та стільки срібних медалей (50 і 100 м вільним).

