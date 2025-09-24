Підтримайте Вільне Радіо
П’ятеро спортсменів з Донецької області вибороли у Копенгагені дві срібні та дві бронзові нагороди. Там завершився 6-й Кубок Європи з карате JKS, який зібрав понад 1700 спортсменів із 19 країн.
Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.
Донецьку область у складі збірної України представляли вихованці спортивних клубів “Tetsu Ryu”, “Донбас” та Донецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту та єдиноборств. Це спортсмени з Краматорської, Слов’янської та Дружківської громад. Попри конкуренцію, вони вибороли дві срібні та дві бронзові медалі.
Данило Буценко зупинився за крок від п’єдесталу, посівши п’яте місце в командному куміте.
До змагань донеччан готували тренери Ігор Шалаумов, Гелена Пархоменко та Микола Дорош.
