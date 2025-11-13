Підтримайте Вільне Радіо
Розмір житлової субсидії в Україні розраховується індивідуально. З жовтня Пенсійний фонд України провів розрахунок на опалювальний сезон 2025-2026 років, для більшості домогосподарств – автоматично. За спеціальною формулою дізнатися суму можна самостійно. Як це зробити та приклад розрахунку субсидії — далі в матеріалі.
У жовтні житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026 років перераховують автоматично для тих, хто її вже отримував до похолодань.
“Автоматично нараховуватиметься субсидія сім’ям, які в минулі періоди отримували субсидію грошима, або їх документи та звернення розглядались, але субсидія була призначена у розмірі 0,00 гривень”, — каже начальниця управління ПФУ в Донецькій області Наталія Рад.
Українці, які не зверталися за такою адресною допомогою або отримали відмову, можуть оформити її до 30 листопада.
Заяву можна подати онлайн:
Для довідки:
Житлова субсидія — це адресна державна допомога, яку надають людям, доходи яких не дозволяють їм самотужки повністю сплатити кошти за житлово-комунальні послуги. Її можуть отримувати й деякі переселенці.
Сума грошової допомоги залежать від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.
Крім цього, субсидію надають на витрати на управління багатоквартирним будинком і на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.
Хто має право на житлову субсидію
На житлову субсидію в Україні можуть розраховувати родини або окремі люди, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.
Грошову допомогу на опалювальний період 2025-2026 роки призначать із жовтня по квітень. Її розмір залежатиме від кількості людей в родині і доходу тих, хто проживає у квартирі або будинку.
“Нічого суттєво [в умовах призначення субсидій] не змінилося. Для кожної сім’ї розмір субсидії розраховується індивідуально”, — додає Наталія Рад.
Хто може розраховувати на житлову субсидію:
Розрахунок субсидії у 2025 році: як самостійно дізнатися розмір допомоги на оплату комунальних послуг (формула)
Обов’язковий відсоток платежу встановлюється для кожної родини індивідуально за формулою Ро = Кд : Кг х Рг.
У формулі позначені такі дані для розрахунку:
Ро — частка плати за послуги для родини, яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;
Кд — коефіцієнт доходу сім’ї — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну людину до прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну людину в розрахунку на місяць (Кг = 2);
Рг — базова норма плати за послуги — 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).
Покрокові дії, що розрахувати субсидію самостійно:
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховують доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.
Уявімо, що у жовтні 2025 року за призначенням субсидії на опалювальний період звернулась сім’я з чотирьох людей.
Для початку визначаємо середній дохід цієї сім’ї:
((10 000 * 6) + (8 500 * 6)) / 6 = 18 500 грн
Розраховуємо обов’язковий відсоток платежу (обчислюється за формулою, яку наводили вище):
18 500 грн / 4 / 2920 / 2 * 15 % = 11,88 %
Тут:
4 — кількість членів домогосподарства,
2 920 — прожитковий мінімум на 1 січня 2025 року,
2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії,
15% — базова норма плати за житлово-комунальні послуги.
Далі визначаємо розмір обов’язкового платежу домогосподарства:
18 500 грн * 11,88 % = 2 197,80 грн
Виходить розмір субсидії для цієї конкретної сім’ї:
4 000 грн – 2 197,80 грн = 1 802,20 грн
Тут:
4 000 грн — розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів;
2 197,80 грн — розрахована сума обов’язкового платежу домогосподарства за житлово-комунальні послуги.
Раніше ми писали, що таке базова соціальна допомога і хто має на неї право. В матеріалі пояснюємо, чи можна податися на неї онлайн і як розрахувати суму виплати.