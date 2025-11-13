Українці можуть самостійно розрахувати розмір житлової субсидії. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Розмір житлової субсидії в Україні розраховується індивідуально. З жовтня Пенсійний фонд України провів розрахунок на опалювальний сезон 2025-2026 років, для більшості домогосподарств – автоматично. За спеціальною формулою дізнатися суму можна самостійно. Як це зробити та приклад розрахунку субсидії — далі в матеріалі.

Як нараховується субсидія на 2025-2026 роки

У жовтні житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026 років перераховують автоматично для тих, хто її вже отримував до похолодань.

“Автоматично нараховуватиметься субсидія сім’ям, які в минулі періоди отримували субсидію грошима, або їх документи та звернення розглядались, але субсидія була призначена у розмірі 0,00 гривень”, — каже начальниця управління ПФУ в Донецькій області Наталія Рад.

Українці, які не зверталися за такою адресною допомогою або отримали відмову, можуть оформити її до 30 листопада.

Заяву можна подати онлайн:

через портал електронних послуг ПФУ;

через застосунок “Дія” (розділ Послуги → Субсидії → Подати заяву).

Для довідки:

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, яку надають людям, доходи яких не дозволяють їм самотужки повністю сплатити кошти за житлово-комунальні послуги. Її можуть отримувати й деякі переселенці.

Сума грошової допомоги залежать від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.

Крім цього, субсидію надають на витрати на управління багатоквартирним будинком і на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Хто має право на житлову субсидію

На житлову субсидію в Україні можуть розраховувати родини або окремі люди, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Грошову допомогу на опалювальний період 2025-2026 роки призначать із жовтня по квітень. Її розмір залежатиме від кількості людей в родині і доходу тих, хто проживає у квартирі або будинку.

“Нічого суттєво [в умовах призначення субсидій] не змінилося. Для кожної сім’ї розмір субсидії розраховується індивідуально”, — додає Наталія Рад.

Хто може розраховувати на житлову субсидію:

один з тих, хто зареєстрований у житловому приміщенні;

людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж розмір обов’язкового платежу;

внутрішньо переміщені особи.

Розрахунок субсидії у 2025 році: як самостійно дізнатися розмір допомоги на оплату комунальних послуг (формула)

Обов’язковий відсоток платежу встановлюється для кожної родини індивідуально за формулою Ро = Кд : Кг х Рг.

У формулі позначені такі дані для розрахунку:

Ро — частка плати за послуги для родини, яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд — коефіцієнт доходу сім’ї — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну людину до прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну людину в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за послуги — 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Покрокові дії, що розрахувати субсидію самостійно:

Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні півроку. Цей дохід розділити на кількість членів сім’ї, щоб отримати дохід на одну людину. Отриманий показник розділити на прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня 2025 року (3028 грн). Результат розділити на 2 (базовий коефіцієнт) і помножити на 15% – це обов’язковий відсоток платежу. Помножити цей відсоток на загальний дохід сім’ї. Так отримаємо суму обов’язкового платежу. Із загальної вартості комунальних послуг в межах соцнормативів відняти обов’язковий платіж — різниця і є розміром субсидії.

Приклад розрахунку житлової субсидії. Інфографіка: Пенсійний Фонд України

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховують доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.

Приклад розрахунку субсидії для сім’ї з двома дітьми

Уявімо, що у жовтні 2025 року за призначенням субсидії на опалювальний період звернулась сім’я з чотирьох людей.

чоловік (щомісячний дохід 10 000 грн);

дружина (щомісячний дохід 8 500 грн);

2 неповнолітні дитини.

Для початку визначаємо середній дохід цієї сім’ї:

((10 000 * 6) + (8 500 * 6)) / 6 = 18 500 грн

Розраховуємо обов’язковий відсоток платежу (обчислюється за формулою, яку наводили вище):

18 500 грн / 4 / 2920 / 2 * 15 % = 11,88 %

Тут:

4 — кількість членів домогосподарства,

2 920 — прожитковий мінімум на 1 січня 2025 року,

2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії,

15% — базова норма плати за житлово-комунальні послуги.

Далі визначаємо розмір обов’язкового платежу домогосподарства:

18 500 грн * 11,88 % = 2 197,80 грн

Виходить розмір субсидії для цієї конкретної сім’ї:

4 000 грн – 2 197,80 грн = 1 802,20 грн

Тут:

4 000 грн — розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів;

2 197,80 грн — розрахована сума обов’язкового платежу домогосподарства за житлово-комунальні послуги.

Раніше ми писали, що таке базова соціальна допомога і хто має на неї право. В матеріалі пояснюємо, чи можна податися на неї онлайн і як розрахувати суму виплати.