
Житлова субсидія в Україні у 2025 та 2026 році — як розрахувати та хто може отримати

Олена Русінова Тетяна Харкевич
Розмір житлової субсидії в Україні розраховується індивідуально. З жовтня Пенсійний фонд України провів розрахунок на опалювальний сезон 2025-2026 років, для більшості домогосподарств – автоматично. За спеціальною формулою дізнатися суму можна самостійно. Як це зробити та приклад розрахунку субсидії — далі в матеріалі.

Як нараховується субсидія на 2025-2026 роки

У жовтні житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026 років перераховують автоматично для тих, хто її вже отримував до похолодань. 

“Автоматично нараховуватиметься субсидія сім’ям, які в минулі періоди отримували субсидію грошима, або їх документи та звернення розглядались, але субсидія була призначена у розмірі 0,00 гривень”, — каже начальниця управління ПФУ в Донецькій області Наталія Рад. 

Українці, які не зверталися за такою адресною допомогою або отримали відмову, можуть оформити її до 30 листопада. 

Заяву можна подати онлайн:

  • через портал електронних послуг ПФУ;
  • через застосунок “Дія” (розділ Послуги → Субсидії → Подати заяву).

Для довідки:

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, яку надають людям, доходи яких не дозволяють їм самотужки повністю сплатити кошти за житлово-комунальні послуги. Її можуть отримувати й деякі переселенці.

Сума грошової допомоги залежать від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку. 

Крім цього, субсидію надають на витрати на управління багатоквартирним будинком і на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Хто має право на житлову субсидію 

На житлову субсидію в Україні можуть розраховувати родини або окремі люди, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. 

Грошову допомогу на опалювальний період 2025-2026 роки призначать із жовтня по квітень. Її розмір залежатиме від кількості людей в родині і доходу тих, хто проживає у квартирі або будинку.

“Нічого суттєво [в умовах призначення субсидій] не змінилося. Для кожної сім’ї розмір субсидії розраховується індивідуально”, — додає Наталія Рад. 

Хто може розраховувати на житлову субсидію: 

  • один з тих, хто зареєстрований у житловому приміщенні;
  • людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
  • неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;
  • сім’ї, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж розмір обов’язкового платежу;
  • внутрішньо переміщені особи.

Розрахунок субсидії у 2025 році: як самостійно дізнатися розмір допомоги на оплату комунальних послуг (формула)

Обов’язковий відсоток платежу встановлюється для кожної родини індивідуально за формулою Ро = Кд : Кг х Рг. 

У формулі позначені такі дані для розрахунку:

Ро — частка плати за послуги для родини, яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми; 

Кд — коефіцієнт доходу сім’ї — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну людину до прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія; 

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну людину в розрахунку на місяць  (Кг = 2); 

Рг — базова норма плати за послуги — 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Покрокові дії, що розрахувати субсидію самостійно:

  1. Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні півроку.
  2. Цей дохід розділити на кількість членів сім’ї, щоб отримати дохід на одну людину.
  3. Отриманий показник розділити на прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня 2025 року (3028 грн). 
  4. Результат розділити на 2 (базовий коефіцієнт) і помножити на 15% – це обов’язковий відсоток платежу.
  5. Помножити цей відсоток на загальний дохід сім’ї. Так отримаємо суму обов’язкового платежу.
  6. Із загальної вартості комунальних послуг в межах соцнормативів відняти обов’язковий платіж — різниця і є розміром субсидії.
Приклад розрахунку житлової субсидії. Інфографіка: Пенсійний Фонд України

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховують доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.

Приклад розрахунку субсидії для сім’ї з двома дітьми

Уявімо, що у жовтні 2025 року за призначенням субсидії на опалювальний період звернулась сім’я з чотирьох людей. 

  • чоловік (щомісячний  дохід 10 000 грн);
  • дружина (щомісячний дохід 8 500 грн);
  • 2 неповнолітні дитини.

Для початку визначаємо середній дохід цієї сім’ї: 

((10 000 * 6) + (8 500 * 6)) / 6 = 18 500 грн

Розраховуємо обов’язковий відсоток платежу (обчислюється за формулою, яку наводили вище):

18 500 грн / 4 / 2920 / 2 * 15 % = 11,88 %

Тут:

4 — кількість членів домогосподарства,

2 920 — прожитковий мінімум на 1 січня 2025 року,

2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії,

15% — базова норма плати за житлово-комунальні послуги.

Далі визначаємо розмір обов’язкового платежу домогосподарства:

18 500 грн * 11,88 % = 2 197,80 грн

Виходить розмір субсидії для цієї конкретної сім’ї:

4 000 грн – 2 197,80 грн = 1 802,20 грн

Тут:

4 000 грн — розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів;

2 197,80 грн — розрахована сума обов’язкового платежу домогосподарства за житлово-комунальні послуги.

Раніше ми писали, що таке базова соціальна допомога і хто має на неї право. В матеріалі пояснюємо, чи можна податися на неї онлайн і як розрахувати суму виплати.

