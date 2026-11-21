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Комісія, яка погоджує компенсації за знищене житло в Добропільській громаді, 20 листопада розглянула 325 заяв від мешканців. За 274 зверненнями погодили житлові сертифікати, ще 15 заявникам відмовили, а розгляд 36 заяв призупинили. Публікуємо перелік адрес.
Про нові рішення щодо компенсації журналісти Вільного Радіо дізналися з документа комісії від 20 листопада 2026 року.
Позитивні рішення ухвалили щодо низки знищених приватних будинків та квартир у багатоквартирних будинках.
214 житлових сертифікатів за технічними звітами погодили для нерухомості за такими адресами:
Також сертифікати за технічними звітами погодили для зруйнованих приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Чернігівці, Світлому та Ганнівці. Конкретних адрес цих будинків у рішенні не навели.
Ще 60 житлових сертифікатів погодили за актами дистанційного обстеження для нерухомості за такими адресами:
Також рішення про компенсацію отримали власники зруйнованих приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Ганнівці та Вірівці. Їхніх точних адрес у документі немає.
Ще за 15 заявами комісія відмовила у наданні компенсації через невідповідність наданих даних. Розгляд 36 звернень призупинили через брак інформації для ухвалення рішення.
У комісії пояснили, що продовжують збирати й аналізувати відомості про стан нерухомості, до якої немає фізичного доступу. Для цього використовують фото- та відеоматеріали, зокрема з мобільних пристроїв і безпілотників, а також направляють запити до Держгеокадастру, Міністерства оборони та Державного космічного агентства.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:
Нагадаємо, більше про те, як оформити компенсацію за зруйноване житло, ми розповідали в окремому матеріалі.