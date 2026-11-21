Житловий сертифікат “єВідновлення”. Ілюстративне фото: “Суспільне. Чернігів”

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Комісія, яка погоджує компенсації за знищене житло в Добропільській громаді, 20 листопада розглянула 325 заяв від мешканців. За 274 зверненнями погодили житлові сертифікати, ще 15 заявникам відмовили, а розгляд 36 заяв призупинили. Публікуємо перелік адрес.

Про нові рішення щодо компенсації журналісти Вільного Радіо дізналися з документа комісії від 20 листопада 2026 року.

Позитивні рішення ухвалили щодо низки знищених приватних будинків та квартир у багатоквартирних будинках.

214 житлових сертифікатів за технічними звітами погодили для нерухомості за такими адресами:

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинки 12, 26, 32, 34;

місто Добропілля, вулиця Героїв Крут, будинок 5;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинки 18, 34, 36, 47;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинки 33, 37, 38, 39, 43, 45;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинки 18, 26, 35, 37;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинки 13, 15, 17, 19, 23, 27;

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 31;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинки 16, 17, 19;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинки 21а, 61, 63, 67, 79, 85, 101, 117, 119;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинки 3, 5, 9, 24, 26, 31, 33, 37, 39;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинки 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 31, 32;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинки 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинки 46, 48;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинки 4, 31;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 6.

Також сертифікати за технічними звітами погодили для зруйнованих приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Чернігівці, Світлому та Ганнівці. Конкретних адрес цих будинків у рішенні не навели.

Ще 60 житлових сертифікатів погодили за актами дистанційного обстеження для нерухомості за такими адресами:

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинки 8, 33;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 8;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 10;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 21;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 2.

Також рішення про компенсацію отримали власники зруйнованих приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Ганнівці та Вірівці. Їхніх точних адрес у документі немає.

Ще за 15 заявами комісія відмовила у наданні компенсації через невідповідність наданих даних. Розгляд 36 звернень призупинили через брак інформації для ухвалення рішення.

У комісії пояснили, що продовжують збирати й аналізувати відомості про стан нерухомості, до якої немає фізичного доступу. Для цього використовують фото- та відеоматеріали, зокрема з мобільних пристроїв і безпілотників, а також направляють запити до Держгеокадастру, Міністерства оборони та Державного космічного агентства.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, більше про те, як оформити компенсацію за зруйноване житло, ми розповідали в окремому матеріалі.