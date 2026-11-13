“єВідновлення” у Добропільській громаді: комісія погодила ще 277 компенсацій

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Комісія з розгляду питань щодо компенсації за знищену нерухомість 13 листопада розглянула 327 заяв від мешканців Добропільської громади. Позитивні рішення винесли за 277 зверненнями, ще 17 заявникам відмовили, а 33 заяви призупинили. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 13 листопада 2026 року. Документ опублікований на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

208 з позитивних рішень щодо видачі сертифікатів прийняли за технічними звітами, а 69 — за актами дистанційного обстеження. Сертифікати отримали власники житла, зокрема квартир у багатоквартирних будинках, за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 2;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 11;

місто Білицьке, вулиця Романа Шухевича, будинок 6;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20;

місто Білицьке, провулок Вільний, будинок 8;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 19;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 26;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 32;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Івана Франка, будинок 27;

місто Добропілля, вулиця Івана Франка, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 26;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 32;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 38;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 45;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 13;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 27;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Ременного, будинок 11;

місто Добропілля, вулиця Ременного, будинок 13;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 11;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 17;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 20;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 6;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 7;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок 8;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 117;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 119;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 67;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 71;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 85;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 24;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 31;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 33;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 39;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 5;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 10;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 11;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 12;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 16;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 17;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 28;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 29;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 31;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 32;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 7;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 14;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 33;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 12;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 3;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 6;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 3;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 15;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;

селище Святогорівка, провулок Поштовий, будинок 4.

Також сертифікати надали за зруйновані приватні будинки у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Ганнівці, Світлому, Чернігівці, Степах, Святогорівці та Рубіжному. Точних адрес приватних будинків комісія у своєму рішенні не надала.

Водночас 17 заявникам цього разу відмовили через невідповідність наданих даних, а ще 33 заяви призупинили через брак інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, напередодні програма “Громада Вами опікується” на 2026 рік, яка передбачає підтримку мешканців Добропільської громади, зазнала чергових змін. Через відсутність достатньої кількості заяв місцева влада скоротила два види допомоги, перенаправивши вивільнені кошти на підтримку інших категорій населення.