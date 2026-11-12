У Добропільській громаді перерозподілили кошти між виплатами для захисників та родин зниклих

Матеріальна допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Програма “Громада Вами опікується” на 2026 рік, яка передбачає підтримку мешканців Добропільської громади, зазнала чергових змін. Через відсутність достатньої кількості заяв місцева влада скоротила два види допомоги, перенаправивши вивільнені кошти на підтримку інших категорій населення.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації № 7721.

Так, на 200 тис. грн зросли витрати на виплати до Дня захисників та захисниць України. Тепер за поточний рік на це планують витратити 1,68 млн грн для 168 отримувачів. Це на 20 людей більше, ніж програма передбачала раніше.

Ще на 100 тис. грн збільшили допомогу родинам людей, зниклих безвісти за особливих обставин. Її отримають 19 сімей, на чотири більше, ніж планували, а загальна сума становить на 2026 рік тепер становить 475 тис. грн.

Водночас громада вдвічі скоротила закладені кошти на допомогу з іпотечного кредитування для ветеранів війни: на 200 тис. грн. У програмі лишили 200 тис. грн на одну людину, адже більше заяв не надходило.

На 100 тис. грн менше отримає й матеріальна допомога важкопораненим військовослужбовцям. Контингент зменшили на двох людей через відсутність заяв, тож на цю виплату передбачили 500 тис. грн для десяти отримувачів.

Звернутися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради задля консультацій стосовно отримання допомоги мешканці громади можна за наступними контактами:

Особисто звернутися до фахівців можна у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41. Прийом громадян ведуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Нагадаємо, комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника” продовжує облаштовувати тимчасовий прихисток для переселенців у Дніпрі. У будівлі вже ремонтували ліве крило, а тепер планують і праве — на це готові спрямувати ще 13,4 млн грн.