У Дніпрі ремонтуватимуть друге крило прихистку для ВПО із Добропільської громади

Будинок, який придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скриншот Google Maps

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Комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника” продовжує облаштовувати тимчасовий прихисток для переселенців у Дніпрі. У будівлі вже ремонтували ліве крило, а тепер планують і праве — на це готові спрямувати ще 13,4 млн грн.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, у правому крилі будівлі планують облаштувати житлові кімнати. Для цього на чотирьох поверхах демонтують старі стелі, перегородки та двері, а натомість встановлять нові перегородки загальною площею понад 750 квадратних метрів. Також замінять вікна й двері, облаштують вентиляцію, водопостачання та електромережі й прокладуть додаткову лінію каналізації.

У приміщеннях мають встановити 17 умивальників, 20 унітазів і 16 душових кабін, а також окремий санвузол для людей з інвалідністю, обладнаний поручнями та тактильною плиткою. Також хочуть збудувати новий ґанок.

Скільки житлових кімнат і ліжко-місць облаштують після ремонту, у документах не уточнюють.

Виконати роботи планують до 30 квітня 2027 року. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 25 листопада. Переможця визначатимуть за найнижчою ціною.

Для ремонту вже підготували проєктно-кошторисну документацію. Її розробило ТОВ “Інженерно-технічний центр «Спецбудпроект»”. Послуги обійшлися бюджету громади у 206,9 тис. грн.

Частина будівлі вже відремонтована

Добропільська громада придбала цю будівлю в грудні 2025 року. За даними Prozorro, КП “Добропільська служба єдиного замовника” купило у фізосіб нежитлові приміщення та адміністративно-торгову будівлю на провулку Універсальному, 6. Загальна вартість нерухомості становила 31,2 млн грн.

У квітні 2026 року КП уклало договір із ФОП Олегом Звєрєвим на поточний ремонт лівого крила будівлі. На роботи виділили 5,6 млн грн. У липні з тим самим підрядником без проведення торгів уклали ще один договір — на додаткові роботи в лівому крилі за 903,4 тис. грн.

Також КП замовляло коригування проєкту реконструкції мереж теплопостачання будівлі та технічний нагляд за цими роботами.

Загалом за договорами на придбання, ремонт і проєктування будівлі громада вже має зобовʼязання приблизно на 38 млн грн. Разом з очікуваною вартістю нового тендера ця сума може перевищити 51 млн грн.

Що відомо про прихисток

21 жовтня 2026 року Добропільська міська військова адміністрація повідомила, що в Дніпрі найближчим часом відкриють тимчасовий прихисток для переселенців із Добропільської громади. Подати заявку на поселення можна вже.

У прихистку є кімнати з ліжко-місцями, кухні, душові, пральня, зони відпочинку та ігрові зони для дітей.

Пріоритет під час поселення надаватимуть родинам загиблих захисників і ветеранів, багатодітним родинам, вагітним жінкам, людям з інвалідністю I–II груп, пенсіонерам, чиє житло зруйноване, та іншим переселенцям, які втратили житло. Проживати у прихистку можна три місяці з дня підписання договору.

Раніше ми розповідали, де переселенці з Донеччини можуть знайти гуманітарні штаби в різних містах України. У матеріалі зібрали адреси та геолокації пунктів допомоги.