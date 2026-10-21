Тимчасовий прихисток для ВПО з Добропілля у Дніпрі: які умови та як податися на поселення

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Влада Добропілля готується до відкриття місця тимчасово проживання для переселенців громади у Дніпрі. Осередок обладнали спальними місцями, душовими, кухнями та відпочинковими зонами. Коли саме запрацює — поки не кажуть, однак вже приймають заяви на поселення. Розповідаємо, що потрібно підготувати та куди звертатися.
Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.
За словами місцевої влади, місце тимчасово проживання для переселенців з Добропільської громади планують відкрити у Дніпрі “найближчим часом”. Воно знаходиться за адресою: провулок Універсальний, 6. В осередку вже облаштували кімнати з ліжко-місцями, доступні кухні, душові та пральні, є простір для відпочинку, а для малечі — ігрові зони.
Окрім цього, вихідцям пропонуватимуть консультаційну допомогу з питань соціальної адаптації та гуманітарної підтримки. Мешкати в такому місці можна буде упродовж трьох місяців із дати укладання договору.
Попри те, що МТП ще не відкрили, посадовці вже приймають документи на поселення.
Звернутися щодо поселення можуть всі переселенці Добропільської громади. Однак першочергове право на розміщення матимуть визначені законодавством категорії, зокрема йдеться про:
Аби влада розглянула питання про поселення, необхідно мати такий переік документів:
Уточнити порядок подання документів та наявність вільних місць, а також отримати додаткові розʼяснення можна за номером телефону: +38 (073) 134-55-45. Також вони приймають звернення на поштову скриньку — [email protected].
Нагадаємо, ми вже розповідали, що будівлю у Дніпрі, яку Добропільська громада придбала для тимчасового проживання переселенців, планують під’єднати до централізованого опалення. На реконструкцію тепломережі готові спрямувати майже 3,6 мільйона гривень із місцевого бюджету. Водночас перших мешканців розраховують прийняти ще до завершення робіт, бо в будівлі вже є електроопалення.