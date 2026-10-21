Тимчасовий прихисток для ВПО з Добропілля у Дніпрі: які умови та як податися на поселення

Будинок, який придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скріншот Google Maps

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Влада Добропілля готується до відкриття місця тимчасово проживання для переселенців громади у Дніпрі. Осередок обладнали спальними місцями, душовими, кухнями та відпочинковими зонами. Коли саме запрацює — поки не кажуть, однак вже приймають заяви на поселення. Розповідаємо, що потрібно підготувати та куди звертатися.

Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

Тимчасовий прихисток для ВПО з Добропілля у Дніпрі: коли відкриють

За словами місцевої влади, місце тимчасово проживання для переселенців з Добропільської громади планують відкрити у Дніпрі “найближчим часом”. Воно знаходиться за адресою: провулок Універсальний, 6. В осередку вже облаштували кімнати з ліжко-місцями, доступні кухні, душові та пральні, є простір для відпочинку, а для малечі — ігрові зони.

Окрім цього, вихідцям пропонуватимуть консультаційну допомогу з питань соціальної адаптації та гуманітарної підтримки. Мешкати в такому місці можна буде упродовж трьох місяців із дати укладання договору.

Попри те, що МТП ще не відкрили, посадовці вже приймають документи на поселення.

Хто зможе отримати тимчасовий прихисток

Звернутися щодо поселення можуть всі переселенці Добропільської громади. Однак першочергове право на розміщення матимуть визначені законодавством категорії, зокрема йдеться про:

сім’ї загиблих захисників України та ветеранів війни;

сім’ї, у яких один із батьків загинув або зник безвісти під час збройної агресії РФ;

багатодітні сім’ї, вагітні жінки та родини з дітьми, які відповідають установленим критеріям;



люди з інвалідністю I та II груп та внаслідок війни, а також члени їхніх сімей;



сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю або люди з рідкісними (орфанними) захворюваннями;

сім’ї, у складі яких є люди, зниклі безвісти за особливих обставин;

люди пенсійного віку, житло яких зруйноване внаслідок збройної агресії РФ і які не отримали житлового сертифіката;



інші ВПО, житло яких знищене або пошкоджене до стану непридатності для проживання.

Як отримати тимчасове місце для проживання

Аби влада розглянула питання про поселення, необхідно мати такий переік документів:

заяву про надання ліжко-місця за встановленою формою (її можна знайти за цим посиланням );

копії документів, що посвідчують людину всіх, хто планує проживати в МТП (для дітей — свідоцтва про народження);

копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (ідентифікаційних номерів), якщо вони є;

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених (довідки ВПО);

копію свідоцтва про шлюб — за наявності;

довідки про доходи членів сім’ї — якщо вони потрібні для підтвердження права на першочергове розміщення;

документи, що підтверджують належність до відповідної пільгової категорії, якщо це стосується заявника.

згоду на обробку персональних даних повнолітніх, а для неповнолітніх — згоду законного представника (вони є за цим посиланням );

підтвердження ознайомлення з порядком і правилами проживання та зобов’язання їх дотримуватися.



Уточнити порядок подання документів та наявність вільних місць, а також отримати додаткові розʼяснення можна за номером телефону: +38 (073) 134-55-45. Також вони приймають звернення на поштову скриньку — [email protected].

Нагадаємо, ми вже розповідали, що будівлю у Дніпрі, яку Добропільська громада придбала для тимчасового проживання переселенців, планують під’єднати до централізованого опалення. На реконструкцію тепломережі готові спрямувати майже 3,6 мільйона гривень із місцевого бюджету. Водночас перших мешканців розраховують прийняти ще до завершення робіт, бо в будівлі вже є електроопалення.