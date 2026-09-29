Добропільська громада облаштує централізоване опалення у будівлі для ВПО в Дніпрі: чи готове приміщення до заселення людей

Будинок, який придбала Добропільська МВА для переселенців у Дніпрі. Фото: скриншот Google Maps

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Будівлю у Дніпрі, яку Добропільська громада придбала для тимчасового проживання переселенців, планують під’єднати до централізованого опалення. На реконструкцію тепломережі готові спрямувати майже 3,6 мільйона гривень із місцевого бюджету. Водночас перших мешканців розраховують прийняти ще до завершення робіт, бо в будівлі вже є електроопалення.

Про новий тендер журналісти Вільного Радіо дізналися на платформі публічних закупівель Prozorro. Детальніше про облаштування будівлі редакції розповів директор КП “Добропільська служба єдиного замовника” Сергій Карліков.

Торги оголосили 23 вересня. Йдеться про реконструкцію мереж теплопостачання будівлі на провулку Універсальному, 6 у Дніпрі, яку пристосовують для тимчасового проживання ВПО.

Очікувана вартість робіт — близько 3,6 млн грн. Фінансувати їх планують із місцевого бюджету. Станом на час підготовки матеріалу підрядника ще не обрали: пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, а аукціон запланований на 12 жовтня. Під час торгів учасники можуть пропонувати меншу суму, тому остаточна вартість робіт може змінитися.

Завершити реконструкцію за умовами закупівлі мають до 1 грудня 2026 року.

Від котельні до будівлі прокладуть близько 111 метрів теплотраси

Згідно з проєктною документацією, будівлю планують під’єднати до районної котельні на вулиці Калиновій, 87Ж. Від наявної магістральної мережі до майбутнього житла для переселенців мають прокласти близько 111 метрів надземної теплотраси зі сталевих труб.

Для неї облаштують фундаменти та металеві опори, встановлять необхідну арматуру й засувки, виконають ізоляцію та антикорозійну обробку. Після монтажу мережу мають перевірити та відрегулювати.

У самій будівлі проєкт передбачає індивідуальний тепловий пункт. Система має автоматично регулювати подачу тепла залежно від температури надворі. Також передбачені основний та резервний насоси й вузол обліку теплової енергії. Показання теплолічильника зможуть дистанційно передавати до КП “Теплоенерго”.

Вартість тендерної пропозиції має включати не лише виконання робіт, а й матеріали та інші повʼязані з ними витрати. На виконані роботи передбачають гарантію на 10 років після прийняття обʼєкта в експлуатацію.

Заселення людей не чекатиме на завершення робіт

Попри новий тендер, централізоване опалення не є умовою, без якої будівлю неможливо використовувати. Як розповів Вільному Радіо директор комунального підприємства “Добропільська служба єдиного замовника” Сергій Карліков, зараз приміщення можна опалювати електрикою.

“У нас насправді там все технічно дозволяє опалювати будівлю, бо є електроопалення. Але ухвалили рішення, я думаю, логічне, що треба все-таки облаштувати централізоване опалення. Бо там поряд стоїть котельня. Та і з такими зимами краще мати кілька варіантів”, — пояснив Сергій Карліков.

Тому чекати на завершення робіт, аби почати заселяти переселенців, у громаді не планують. За словами директора КП, це зможуть зробити після того, як у будівлю привезуть необхідні меблі та обладнання. Їх має надати благодійна організація “Схід SOS”, з якою громада уклала меморандум про співпрацю. Постачання очікують у жовтні.

“Як тільки будуть меблі, ми одразу будемо заселяти. І якщо вже буде прохолодно, то ми можемо ввімкнути електроопалення”, — каже директор підприємства.

За його словами, благодійники мають повністю укомплектувати приміщення всім необхідним для проживання — від меблів до постільної білизни. Спочатку заселення планували ще на літо, однак постачання затрималося з технічних причин.

Частину робіт та обладнання оплачують благодійники

Облаштовувати придбану будівлю Добропільській громаді допомагають кілька благодійних організацій. За словами Сергія Карлікова, у такий спосіб намагаються зменшити навантаження на місцевий бюджет.

Внутрішні роботи в будівлі взяла на себе благодійна організація “Людина в біді”. Вона ж, за словами директора КП, облаштувала для будівлі сонячну електростанцію. Натомість знайти благодійників, які профінансували б прокладання зовнішньої тепломережі, громаді не вдалося.

“Ми хотіли і проведення труб також, якщо вийде, виконати коштом благодійників, але вони за такі роботи не беруться. Тому це вже коштом місцевого бюджету будемо робити”, — розповів Карліков.

Допомогли партнери й з безпековими питаннями: за словами директора КП, Червоний Хрест привіз та встановив поруч із будівлею мобільне укриття. Його розглядають як додаткове, оскільки ще одне укриття є навпроти.

Що вже відомо про будівлю для переселенців у Дніпрі

Вільне Радіо писало про цей обʼєкт раніше. Наприкінці 2025 року Добропільська громада придбала нерухомість на провулку Універсальному, 6 у Дніпрі для тимчасового проживання своїх переселенців.

За двома договорами на нерухомість витратили загалом понад 31 мільйон гривень із місцевого бюджету. Тоді у Добропільській МВА пояснювали журналістам Вільного Радіо, що нерухомість ще потрібно перепланувати та переобладнати для проживання людей. Обʼєкт вирішили придбати саме у Дніпрі, де на той момент як ВПО були зареєстровані майже пʼять тисяч жителів Добропільської громади.

У 2026 році роботи продовжили. Навесні для лівого крила будівлі шукали підрядника на ремонт із облаштуванням житлових приміщень, водопостачання, каналізації та електрики. А в червні замовили проєктно-кошторисну документацію для ремонту іншої частини будівлі, де також облаштували житлові кімнати та додаткову каналізацію.

Також раніше Вільне Радіо писало, що переселенцям із неповнолітніми дітьми, зокрема жителям Добропільської громади, пропонують безкоштовне житло у Томашівській громаді на Київщині. Сім’ї від двох до чотирьох людей можуть поселитися в облаштованих дерев’яних будинках, які підключають до комунікацій. У громаді також пропонують ВПО працевлаштування за низкою вакансій.