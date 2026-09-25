 ВПО з дітьми пропонують безкоштовне житло й роботу в сільській громаді на Київщині
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ВПО з дітьми пропонують безкоштовне житло й роботу в сільській громаді на Київщині: що відомо

Марія Санатарчук
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У Томашівській сільській громаді Фастівського району на Київщині готові безкоштовно поселити вимушених переселенців із неповнолітніми дітьми. Житло надають сімʼям від двох до чотирьох людей. Їм також пропонують працевлаштуватися в громаді.

 

Про можливість повідомили на сторінці Томашівської громади. Деталі щодо умов розповіли зокрема в Добропільській МВА.

Згідно з повідомленнями, безкоштовно селити сімʼї вимушених переселенців із дітьми пропонують у деревʼяних будинках на території громади. Оселі обладнані усім необхідним й уже перебувають на етапі підключення до комунікацій.

Деревʼяні будинки, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА
Нова кухня в одному з деревʼяних будинків, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА
Кімната в одному з деревʼяних будинків, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА

У громаді є магазин, доступні послуги ЦНАПу, сімейний лікар, зупинка громадського транспорту й пряме сполучення з Фастовом і Києвом.

Також вимушеним переселенцям там пропонують роботу за вакансіями:

  • виконувач обовʼязків начальника відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму;
  • фахівець у галузі архітектури;
  • проєктний менеджер;
  • адміністратор сільського клубу в селі Соснівка;
  • учитель фізики; 
  • завідувач із господарства;
  • заступник із навчально-виховної роботи в закладі освіти;
  • логопед;
  • дієтична сестра/брат;
  • помічник вихователя дошкільної групи (не більше 15 дошкільнят);
  • водій категорії “Д”;
  • фахівці комунального підприємства “Злагода”.

За детальнішою інформацією варто звертатися за номером: (095)712-88-14.

Раніше ми розповідали про актуальні адреси й контакти прихистків для ВПО на Київщині станом на кінець серпня 2026 року.

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