ВПО з дітьми пропонують безкоштовне житло й роботу в сільській громаді на Київщині

Один із деревʼяних будинків, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА

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У Томашівській сільській громаді Фастівського району на Київщині готові безкоштовно поселити вимушених переселенців із неповнолітніми дітьми. Житло надають сімʼям від двох до чотирьох людей. Їм також пропонують працевлаштуватися в громаді.

Про можливість повідомили на сторінці Томашівської громади. Деталі щодо умов розповіли зокрема в Добропільській МВА.

Згідно з повідомленнями, безкоштовно селити сімʼї вимушених переселенців із дітьми пропонують у деревʼяних будинках на території громади. Оселі обладнані усім необхідним й уже перебувають на етапі підключення до комунікацій.

Деревʼяні будинки, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА

Нова кухня в одному з деревʼяних будинків, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА

Кімната в одному з деревʼяних будинків, які пропонують для безкоштовного поселення ВПО з дітьми. Скриншот Вільного Радіо з відео, опублікованого Добропільською МВА

У громаді є магазин, доступні послуги ЦНАПу, сімейний лікар, зупинка громадського транспорту й пряме сполучення з Фастовом і Києвом.

Також вимушеним переселенцям там пропонують роботу за вакансіями:

виконувач обовʼязків начальника відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму;

фахівець у галузі архітектури;

проєктний менеджер;

адміністратор сільського клубу в селі Соснівка;

учитель фізики;

завідувач із господарства;

заступник із навчально-виховної роботи в закладі освіти;

логопед;

дієтична сестра/брат;

помічник вихователя дошкільної групи (не більше 15 дошкільнят);

водій категорії “Д”;

фахівці комунального підприємства “Злагода”.

За детальнішою інформацією варто звертатися за номером: (095)712-88-14.

Раніше ми розповідали про актуальні адреси й контакти прихистків для ВПО на Київщині станом на кінець серпня 2026 року.