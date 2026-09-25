ВПО з дітьми пропонують безкоштовне житло й роботу в сільській громаді на Київщині

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У Томашівській сільській громаді Фастівського району на Київщині готові безкоштовно поселити вимушених переселенців із неповнолітніми дітьми. Житло надають сімʼям від двох до чотирьох людей. Їм також пропонують працевлаштуватися в громаді.
Про можливість повідомили на сторінці Томашівської громади. Деталі щодо умов розповіли зокрема в Добропільській МВА.
Згідно з повідомленнями, безкоштовно селити сімʼї вимушених переселенців із дітьми пропонують у деревʼяних будинках на території громади. Оселі обладнані усім необхідним й уже перебувають на етапі підключення до комунікацій.
У громаді є магазин, доступні послуги ЦНАПу, сімейний лікар, зупинка громадського транспорту й пряме сполучення з Фастовом і Києвом.
Також вимушеним переселенцям там пропонують роботу за вакансіями:
За детальнішою інформацією варто звертатися за номером: (095)712-88-14.
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